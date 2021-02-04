ترشيح رامي يوسف لجوائز الغولدن غلوب.. وموسم ثانٍ من التعمق الديني

رُشح النجم المصري "رامي يوسف" لجائزة "غولدن غلوب-Golden Glob" لأفضل ممثل عن فئة المسلسل الموسيقي أو الكوميدي، وذلك عن دوره في المسلسل الكوميدي Ramy لموسمه الثاني.

وينافس "رامي يوسف" على الجائزة نخبة من المشاهير العالميين، من ضمنهم: النجم "جيسون سيديكيس" عن دوره في مسلسل "Ted Lasso"، و"نيكولا هولت" عن دوره في مسلسل "The Great"، والممثل "ايوجين ليفي" عن دوره في مسلسل" Schitt's Creel"، بالإضافة إلى "دون سيدل" عن دوره في مسلسل "Black Monday ".

ويذكر أن "رامي يوسف" حصل على جائزة "غولدن غلوب" في نسختها الـ77، كأفضل ممثل في فئة المسلسل الكوميدي، عن بطولة مسلسل "Ramy"، الذي يجسد فيه الجيل الأول من الأمريكيين العرب والمسلمين الذين يتعاملون مع العديد من الصور النمطية التي يجب أن يواجهها في أمريكا.

وفي الموسم الجديد، يتعمق "يوسف" في إيمانه ودينه الإسلامي، وتربطه علاقة وثيقة بإمام ذا شخصية كاريزمية يُدعى الشيخ علي، يلعب دوره "ماهرشالا علي" الحائز على جائزة الأوسكار؟

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