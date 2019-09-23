رباعي الجمال كيم كارداشيان، إميلي كلارك، زيندايا، ماندي مور يتألقن خلال حضورهن حفل إيمي!

تميّزت النجمات الأربعة "كيم كارداشيان، إميليا كلارك، زندايا، وماندي مور على السجادة الحمراء خلال حفل جوائز إيمي الـ71 ظهر أمس الأحد، في مسرح Microsoft وسط مدينة لوس أنجلوس.

ولفتت السيدات الأنيقات الأنظار أثناء دخولهن المسرح، حيث كانت كيم تتباهى بجسمها الرشيق وهي ترتدي فستاناً أسود مخملي توّسطه قصة من المنتصف مع طبقة نحو الخلف، وتزيّن بذيل طويل، أما من ناحية التسريحة فقد تخلّت كيم عن الشعر القصير لتعتمد الطويل المموج.

أما إميليا فقد ظهرت بإطلالة مثيرة بفستان أزرق من مجموعة فالنتينو، وكان عبارة عن قطعتين من القماش على الصدر مع تنورة منسدلة مزيّنة بفتحات جانبية وربطة على الخصر، ونسّقت معه حذاء بكعب عال وأقراط متدلية، وسرّحت شعرها بطريقة منسدلة.

وانتقالاً إلى إطلالة زيندايا الأكثر إثارة، فقد ارتدت فستاناً أخضر بقصة الأوف شولدر مع دانتيل مبطن من الأعلى، مع قطعة ساتان ملتفة من الأسفل وبفتحة جانبية كبيرة، واعتمدت تسريحة الشعر االجانبي المموج.

ولم يكن ظهور مادني مور أقل أناقة منهن، حيث تألقت بفستان وردي بقصة الأوف شولدر وأكمام ضخمة، ومزيّن بفتحة جانبية كبيرة وذيل طويل، واعتمدت تسريحة شعر مطابقة لزندايا.

ويشار إلى أن الكثير من عارضات الأزياء والنجوم أضافوا للحفل رونقه الخاص بحضورهم مثل كيم كارداشيان كيندال وكايلي جينر وكذلك فيولا ديفيس وجوليا لويس دريفوس ومايكل دوغلاس.

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