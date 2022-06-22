رحلة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز تنتهي بخسارة بمقدار 2 مليون دولار

يستمتع لاعب كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" برحلة صيفية رفقة حبيبته جورجينا رودريغز وأولادهم في اسبانيا وذلك بعد ما مرّوا به من ولادة التوأم ووفاة أحدهم.

ويبدو واضحاً بأن الأمور لم تسير على ما يرام في اجازة لاعب كرة القدم وعائلته حيث تكبّد خسائر كبيرة جدًا تقدّر بما يقارب الـ 2 مليون دولار خلال هذه الرحلة.

تحطّم سيارة كريستيانو رونالدو في اسبانيا

في تفاصيل ما حدث فقد خرج لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو لقضاء يوم في الخارج مع عائلته حيث قام أحد حراسه الشخصيين بقيادة سيارة البوجاتي فيرون الخاصة به والتي يبلغ سعرها ما يقارب الـ 2 مليون دولار، وهي ثالث أغلى سيارة يملكها اللاعب البرتغالي الشهير

وكان كريستيانو رونالدو في سيارة أخرى، عندما ارتطم الحارس الشخصي بالسيارة في جدار صخري أدّى الى تحطّم السيارة بشكل كامل.

لم ينتج عن الحادث أي أضرار جسدية ولم يصب أحد بأذى فقط أضرار مادية، كما أن الحارس الشخصي وقّع على محضر الشرطة حيث اعترف بمسؤوليته عن هذا الحادث وأكّد بأن الأضرار مادية فقط.

تفاصيل الحادث

في تفاصيل ما حدث فإن السيارة انحرفت عن مسارها على طريق فرعي بالقرب من المستشفى واصطدمت بجدار حماية لأحد البيوت، وذكرت مصادر صحفية بان الحارس الشخصي خرج من السيارة بعد الحادث وأكمل رحلته وترك الموظفين ينتظرون وصول الشرطة.

كريستيانو رونالدو وعائلته في اجازة صيفية مميزة

سافر نجم كرة القدم البرتغالي مع صديقته جورجينا رودريغيز وأطفاله الخمسة، يوم 14 يونيو الماضي في اجازة صيفية لقضاء وقت مميز، واستاجر رونالدو مع اسرته فيلا فخمة عند سفح جبال ترامونتانا

وشحن نجم كرة القدم سيارته بوجاتي فيرون، بالاضافة إلى سيارة مرسيدس للاستفادة منهما في الاجازة، وتحتوي الفيلا التي استاجرها رونالدو لاسرته على صالة ألعاب رياضية، ومسبح، والعديد من الجاكوزي، وملعب كرة طائرة ، وملعب كرة قدم .

وهذه الرحلة العائلية الأولى للاسرة مع الطفلة الجديدة إزميرالدا التي كان قد توفي توأمها الذكر في منتصف شهر ابريل الماضي، حيث اعلن رونالدو وصديقته عن خسارتهما الجنين معبرين عن حزنهما الشديد