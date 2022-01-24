روبرت باتينسون يصف تجربته ببدلة باتمان بـ "الكابوس"

تحدّث النجم العالمي روبرت باتينسون عن فيلمه الجديد "باتمان" كما عبّر روبرت عن تجربته التي وصفها بانها كابوس عند ارتدائه بدلة "باتمان".

روبرت باتينسون يكشف عن تجربته مع بدلة باتمان الخاصة بجورج كلوني

صرّح النجم روبرت باتينسون خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخرًا أنه عندما حان وقت إجراء البروفة المخصصة من أجل فيلم باتمان ارتدى روبيرت زي النجم العالمي الوسيم جورج كلوني الذي ارتداه في فيلم "باتمان وروبن - "Batman & Robin".

وكان النجم جورج كلوني وقتها وصف تجربته بارتداء البدلة كاشفًا بانها تجربة رائعة، إلا أن روبيرت باتينسون قال إن ارتدائها كان بالنسبة له تجربة غير مريحة، حيث قال: "إن الأمر بدا كأنه كابوس بالفعل ولا يمكنني اتحرك بينما كنت أتصبب من العرق طوال الوقت".

روبيرت باتينسون يكشف عن راحته خلال ارتداء البدلة المخصصة له

وكشف النجم العالمي بأنه شعر براحة كبير عند ارتدائه بدلة باتمان التي تم تخصيصها له فقال : "إن البدلة كانت رائعة جداً وتسمح بالمناورة فحتى في مشاهد القتال يمكنه التحرّك فيها".

اصدار مقطع جديد من فيلم باتمان

أصدرت شركة إنتاج فيلم باتمان الجديد مؤخراً مقطع جديد وصلت مدته إلى دقيقتين من الفيلم الذي ينتظره الجمهور حول العالم حيث ظهر روبيرت باتينسون ضمن احداث الفيلم في جنازة أحد المسؤولين في المدينة وعبر الجمهور عن حماستهم في انتظار عرض الفيلم