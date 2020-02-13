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روب كارداشيان يتهم بلاك شاينا بإذائه جسدياً.. والأخيرة ترد!

منشور 13 شباط / فبراير 2020 - 10:32
بلاك شاينا وروب كارداشيان
بلاك شاينا وروب كارداشيان

رفع مغني الراب "روب كارداشيان" دعوى قضائية ضد والدة طفلته بلاك شاينا عام 2017 يتهمها فيها بضربه وإيذائه جسدياً.

وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة أن مشكلة كبيرة حدثت بين روب كارداشيان وبلاك شاينا عام 2016 حيث اتهم فيه روب حبيبته بلاك بأنها حاولت خنقه بسلك شاحن iPhone وضربته مراراً وتكراراً لأنها كانت تحت تأثير الكحول والمخدرات.

Lawsuit: Kardashian filed the lawsuit in September 2017, alleging that she tried to strangle him with an iPhone charger cord and hit him repeatedly, which she was reportedly under the influence of alcohol and drugs

وبينما تمكّن روب من الفرار منها زعم بأنها طاردته وضربته على رأسه ووجه، كما انها كانت تلعب بمسدس روب بطريقة لامبالاة غير مدركة ما إذا كان المسدس قيد التشغيل أم لا.

وبالرغم من تقديم روب مستندات قانونية تثبت كلامه وإصاباته الناجمة عن المشاجرة إلا أن بلاك شاينا نفت هذه الاتهامات كما زعمت بأنها لم تؤذه جسدياً أبداً.

No injuries: As the latest chapter in a lengthy legal battle against her ex Rob Kardashian, Blac Chyna is claiming she never physically harmed him

كما ادّعت بلاك بأن الألم الوحيد الذي عانى منه روب هو حسرة تركها له عام 2016 حيث أنه لم يتقبّل هذا الوضع، وأكدت بأن هذه المستندات القانونية ما هي إلا مزحة.

وطالبت بلاك القاضي برفض الدعوى على أساس أنه لم يكن هناك اعتداء فعلي ولم يتعرض لأي إصابات لكن يبقى جواب القاضي ما إذا كان سيوافق أم لا.

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