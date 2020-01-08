روب كارداشيان يطالب بحضانة ابنته.. وهذه هي حجته!

اتهم نجم تلفزيون الواقع "روب كارداشيان" حبيبته السابقة بلاك شاينا بأنها لا توفّر بيئة آمنة لطفلتهما "دريم" البالغة من العمر ثلاث سنوات كما أنه لا يمكن التنبؤ بسلوكها.

ونتيجةً لذلك، قدّم روب المستندات والأدلة إلى محكمة لوس أنجلوس للمطالبة بحضانة ابنته بشكل كامل بسبب ادّعائه بأنها أم مزعجة.

كما أصرّ "روب كارداشيان" على أنّ "بلاك شاينا" تقوم بتصفّح المواقع الجنسية وشرب الكوكايين أمام الطفلة ومع الغرباء، بالإضافة إلى أنها تستخدم لغة سيئة أمام طفلتها التي بدأت بتكرار تلك الألفاظ.

ويرغب "روب" بتقليص الوقت الذي تمضيه "دريم" مع والدتها إلى عطل نهاية الأسبوع مع وجود مربية معها للإشراف على الفتاة وسلوكها.

وفي المستندات التي قدّمها، فقد كشف بأن بلاك تحضر الغرباء إلى المنزل للاحتفال وتتعرّض للعنف في بعض الأحيان كما انها تقوم بإلقاء السكاكين على الناس عندما تصبح في مزاج غير جيد.

وذكرت شقيقته الكبرى "كلوي" بأنها سمعت "دريم" تقول بأنها لا تريد الذهاب مع "بلاك شاينا"، كما لاحظت بأن "دريم" أصبحت أكثر عدوانية مع أولاد العائلة.

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