روجر ووترز يقف في صف الشعب الفلسطيني ويوجه كلمة لجو بايدن

أدان المغني البريطاني روجر ووترز من فرقة PinPink Floyd أعمال العنف التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وردَّ روجر ووترزعلى عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وقال في فيديو بعنوان بعنوان "إسرائيل دولة أبارتايد (فصل عنصري)”.: " ماذا، أنتم تدعمون (إسرائيل) في عملية الإبادة الجماعية هذه لإخراج الناس من منازلهم!".

A note from Roger.



It’s official ISRAEL is an APARTHEID STATE.

Check out SHEIKH JARRAH GENOCIDAL HOUSE CLEARINGS. pic.twitter.com/8X3VFy4Igi — Roger Waters (@rogerwaters) May 7, 2021

وتابع قائلًا: "ما هو شعورك يا جو أن تكون جالسا في منزلك الذي تعيش فيه عائلتك لمئات السنين ثم يأتي أحمق ما ويقول: هذا المنزل لي. أنا مستوطن وسآخذ منزلك منك. هذا أمر لا يصدق”.

كما حث الناس على الرد على عمليات الإخلاء غير القانونية في حي الشيخ جراح، حيث تصاعد التوتر بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المبارك.