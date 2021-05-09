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روجر ووترز يقف في صف الشعب الفلسطيني ويوجه كلمة لجو بايدن

منشور 09 أيّار / مايو 2021 - 06:33
روجر ووترز
روجر ووترز

أدان المغني البريطاني روجر ووترز من فرقة PinPink Floyd أعمال العنف التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

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وردَّ روجر ووترزعلى عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وقال في فيديو بعنوان بعنوان "إسرائيل دولة أبارتايد (فصل عنصري)”.: " ماذا، أنتم تدعمون (إسرائيل) في عملية الإبادة الجماعية هذه لإخراج الناس من منازلهم!".

وتابع قائلًا: "ما هو شعورك يا جو أن تكون جالسا في منزلك الذي تعيش فيه عائلتك لمئات السنين ثم يأتي أحمق ما ويقول: هذا المنزل لي. أنا مستوطن وسآخذ منزلك منك. هذا أمر لا يصدق”.

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كما حث الناس على الرد على عمليات الإخلاء غير القانونية في حي الشيخ جراح، حيث تصاعد التوتر بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المبارك.

كلمات دالة:روجر ووترزفلسطينالأقصىانقذوا حي الشيخ جراححي الشيخ جراحقدس

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