روز ماكجوان تقبّل شخص مجهول الجنس في شوارع نيويورك!

أصبحت النجمة "روز مكجوان" الناشطة الرئيسية في طليعة حركة me too وهي حركة تندد بالتحرّش الجنسي وذلك بعدما زعمت بأن المنتج هارفي وينشتاين قد اغتصبها.

وشوهدت روز أمس السبت خارج فندق في وسط مدينة نيويورك برفقة شخص مجهول الجنس والهوية ذو شعر طويل ولا يُعرف ما إذ كان فتاة أم شاب.

كانت النجمة ترتدي بلوزة من الشيفون مزيّنة بقطعة قماش باللون الفوشي من الأمام مع بنطال جينز ممزق ونسّقت معه حذاء رياضي أبيض وحقيبة يد سوداء بينما كانت تحمل سيجارة بيدها.

أما الشخص المجهول الهوية فقد ظهر بإطلالة سوداء بالكامل بينما كان يلف ذراعه حول روز ويقبلها بشكل علني.

وعلى صعيد الحياة الشخصية فقد أصدرت روز العام الماضي مذكرات بعنوان Brave والتي وجهت في انتقادات إلى هوليوود.

يشار إلى أن روز على علاقة مع عارض الأزياء وثنائي الجنس رين دوف الذي يظهر مرة كفتاة وأخرى كشاب، حيث نشرت صورةً لهما عبر حسابها الخاص في إبريل احتفالاً بالذكرى السنوية لهما.

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