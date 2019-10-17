ريان رينولدز ينشر صورة طفله الثالث ويلمّح عن جنسه عبر رسالة عن المناخ!

أعلنت النجمة "بليك ليفلي" حملها بطفلها الثالث من النجم "ريان رينولدز" في شهر مايو الماضي بعد أن أبقته سراً لفترة من الزمن، وعقب ولادتها لم يفصحا عن أي معلومات حول الموضوع.

ويبدو واضحاً أن بليك وريان أرادا مشاركة المتابعين فرحتهما بطفلهما الثالث أمس الأربعاء، حيث نشر ريان صورةً لطفله مع زوجته الجميلة بليك عبر حسابه الخاص على تويتر، بالإضافة إلى رسالة حول التحكّم بالمناخ في كندا.

ولمّح ريان عن جنس الجنين عبر رسالة المناخ بقوله: "أنا احب بي سي "إشارة لعلم كندا" وأريد لبناتي أن يعشن في نفس الأرض الطبيعية التي نشأت فيها، في 21 أكتوبر المرّشح الكندي الذي سوف تصوّت له سيمثل سياسة المناخ"، وتابع: "أنا فخور بتقدّم المناخ الذي تم إحرازه خلال السنوات الأربع الماضية".

وتأتي هذه الصورة بعد أسابيع من تصريحات أحد المطلّعين على الثنائي بأن الطفل يبلغ الآن شهرين من عمره، وبالرغم من نشره الصورة والرسالة إلا أن جنس الطفل لا يزال مجهولاً.

وخلال وقت سابق صرّحت بليك أثناء مقابلة لها عام 2012: "لقد أردت دائماً عائلة كبيرة أحب أن يكون لديّ 30 طفل إذا أمكن ذلك"، وحول أسلوب التربية تحدّثت بليك: "إن عملية التربية صعبة للغاية فهل يجب أن أكون أكثر صرامة أم ينبغي أن أكون أكثر عاطفية لا أعرف؟".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: