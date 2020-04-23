ريتشارد جير يرزق بمولوده الثالث بعمر الـ70



استقبل النجم الأمريكي "ريتشارد جير" وزوجته الناشطة والصحفية الإسبانية "أليخاندرا سيلفا" مولودهما الثاني.

رزق "ريتشارد غير"، البالغ من العمر 70 عامًا، بمولود ذكر من زوجته الحسناء، ويأتي ذلك بعد عام على ولادة طفلهم "الكساندر".

وبذلك يمتلك النجم الشهير طفلين من زوجته "أليخاندرا"، وشاب في العشرينات من عمره من زوجته السابقة "كارى لويل". من جهة أخرى، لدى "أليخاندرا" طفل يبلغ من العمر سبع سنوات من زوجها السابق "جوفيند فريدلاند".

يذكر أن "جير" و"سيلفا" تزوجا عام 2018 بعد علاقة غرامية دامت لثلاثة سنوات، ورغم مرور هذه السنوات، إلَّا أن الثنائي يحاولان قدر الإمكان إبقاء حياتهما الشخصية بمعزل عن الصحافة ووسائل الإعلام الاجتماعية.

ومع ذلك ، في مقابلة أجراها "غير" مع موقع Hello!، تحدَّث عن زوجته قائلًا: "أنا متزوج من امرأة جميلة ذكية وحساسة وملتزمة بمساعدة الناس، مرحة، ولطيفة، ومسامحة، كما أنها طاهية رائعة، وتعد أفضل السلطات".

وأضاف: تمارس أليخاندرا التأمل، كما أنها نباتية، وأم عظيمة، وتمتلك لمسة ملائكية؛ بالإضافة إلى أنها أسبانية أيضًا: أرض الملوك والملكات والكاتب سرفانتس وبونويل.. لا يمكنك الحصول على أفضل من ذلك."

كما تحدَّثت "أليخاندرا" عن زوجها، وقالت: "إنه الرجل الأكثر تواضعًا وحساسية وعاطفة واهتمامًا، كما أنه مضحك وسخي أكثر من أي شخص قابلته على الإطلاق. ماذا استطيع قوله؟ أنا في حالة حب".

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