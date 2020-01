قائمة ترشيحات أوسكار 2020.. "الجوكر" يسيطر و غياب العنصر الأنثوي!

أعلن المقدّم "عيسى راي" عن أسماء المرّشحين لجوائز الأوسكار حيث قام بالتحدث من خلال البث المباشر في الأكاديمية وقال: "تهانينا لهؤلاء الرجال".

وكان فيلم Joker هو الأكثر حظًا في ترشيحات الأوسكار لعام 2020 وذلك بعد حصوله على 11 ترشيح خلال السنة وتلاها بعد ذلك فيلم The Irishman و Once Upon a Time in Hollywood وأخيراً فيلم World War I odyssey 1917 بعد أن حصل كل منهما على 10 نقاط.

وتم ترشيح ممثلة سوداء واحدة فقط وهي النجمة البريطانية سينيثيا إريفو لدورها الكبير كشخصية أمريكية مكافحة العبودية في فيلم Harriet.

ومن جهة أخرى كان أفضل فئة مخرج هذا العام تحت سيطرة الذكور للمرة 87 مع خسارة المخرجة غريتا جيرفيغ للترشح في فيلمها Little Women.

وفشلت النجمة جينيفر لوبيز في الحصول على ترشيحها الاول لجائزة الأوسكار من خلال دورها في فيلم Hustlers بالرغم من فوزها بجائزة الغولدن غلوب كما لم يتم ترشيح تارون إجيرتون لدوره في Rocketman

أما أفلام ديزني الشهيرة The Lion King و Frozen 2 حصلت على ترشيحات للأوسكار في فئة أفلام الرسوم المتحركة إلا أن بيونسيه لم تحظ بأي ترشيح لأغنيتها Spirit في فيلم The Lion King.

ويبدو واضحاً أن التركيز الكبير حتى الآن في حفل جوائز الاوسكار على عدم تكريم النساء خاصة في مجال الإخراج بالإضافة إلى صانعي الأفلام التي تتحدث عن الأقليات والعرقية.

