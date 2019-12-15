ريكي مارتن ينشر صورة جديدة لابنته من زوجه السوري.. وعيناها عالم آخر!.

يواصل النجم البورتوريكي "ريكي مارتن" مشاركة متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأطفاله الذي أنجبهم بمساعدة أم بديلة.

نشر "ريكي مارتن" صورة جديدة لابنته "لوسيا" من زوجه الفنان السويدي ذي الأصول السورية "جوان يوسف" عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، حيث تظهر الطفلة الصغيرة مُلتَّفةً بمنشفة صفراء مًزيَّنة برأس أسد، ولا يمكننا سوا الاتفات لعينيها الزورقاوتين الساحرتين.

وعلَّق "مارتن" على الصورة باللغة الإسبانية: "آنسة أحلامي، الطفلة لوسي".



وقد رحَّب الثنائي بطفلهما الرابع من أم بديلة قبل عدة أشهر، وشاركا متابعيهما لمحة خاطفة لمولودهما الجديد الذي أسمياه "رين"، حيث نشر "مارتن" صورة له ولزوجه "خوان يوسف" يظهر منهما ابتسامتهما فقط، بينما يحتضن طفله الرضيع بين ذراعيه، وكتب بالإسبانية: "ولد ابننا رين مارتن يوسف".

يذكر أن "مارتن" وزوجه ذي الأصول الكردية والأرمنية تزوجا عام 2017، وقد أنجب أطفاله الأربعة جميعهم بمساعدة أم بديلة.