ريهانا تتألق بحفل ما قبل الغرامي برفقة نجم فلسطيني!

تواصلت النجمة "ريهانا" دعمها الكبير لزملائها الموسيقيين قبل حفل توزيع جوائز غرامي بالرغم ما تمرّ به من أوقات عصيبة عقب انفصالها عن حبيبها حسن جميل بعد علاقة دامت 3 سنوات.

وأقيم يوم أمس السبت حفل ما قبل الغرامي في The Brunch في لوس أنجلوس حيث ظهرت ريهانا برفقة دي جي ذي الأصول الفلسطينية.

وكانت ريهانا متألقة وهي ترتدي فستان ذهبي طويل بقصة الأوف شولدر التي أظهرت صدرها بشكل مثير كما نسّقت معه معطف مطابق لونه للفستان واعتمدت تسريحة فوضوية مرتفعة لشعرها الأسود.

وبالرغم من أنها لا تمتلك أي أغاني أو ألبومات جديدة للترّشح لغرامي هذا العام إلا انها دعمت الموسيقيين المترشحين كما أنها واصلت توسيع امبراطوريتها Fenty وحصلت على أول جائزة لها من مجلس الأزياء البريطاني.

ومن الناحية العاطفية انفصلت ريهانا مؤخراً عن حبيبها السعودي حسن جميل بعد علاقة دامت لمدة ثلاث سنوات لتبدأ شائعات مواعدتها لحبيبها السابق دريك.

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