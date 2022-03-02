ريهانا تتحدى البرد بإطلالة البيبي دول.. المتابعون مصدومون

تحدَّت المغنية البربادوسية ريهانا درجات الحرارة المنخفضة عندما اختارت ارتداء ملابس أشبه ما تكون بملابس نوم مثير خلال حضورها أسبوع الموضة في باريس في عرض ديور يوم الثلاثاء.

صدمت ريهانا، البالغة من العمر 34 عامًا، الجميع بإطلالتها الشبه عارية مستعرضةً بطنها المكوَّر خلال عرض الأزياء، حيث ارتدت فستان بيبي دول أسود من قماش الدانتيل والشيفون الشفاف الذي بدا أشبه ما يكون بحمالة صدر مرتبطة بقطعة شيفون تكشف عما تحتها.







وأكملت ريهانا، التي تتوقع طفلها الأول من صديقها مغني الراب "أساب روكي"، إطلالتها الكاشفة بانتعال حذاء يصل إلى أعلى الركبة ومعطف أسود أسدلته على كتفيها.

وأضافت حبيبة روكي مزيدًا من التألق إلى مظهرها من خلال المجوهرات الفخمة من أقراط وقلائد وخواتم براقة.

كانت ريهانا تستعرض بفخر نتوء طفلها منذ إعلان حملها قبل ما يزيد قليلاً عن شهر واحد.

ريهانا تحتفل بعيد ميلادها الـ34

وفي وقت سابق، احتفلت ريهانا بعيد ميلادها الـ34 وشاركت متابعيها سلسلة صور للاحتفال عبر حسابها على "إنستغرام"، وظهرت في إحداها بإطلالة كلاسيكية ارتدت فيها جاكيت من الفرو الأزرق وبنطال بينما كان بطنها منتفخ ويظهر عليه علامات الحمل.

وتلقّت الفنانة العديد من بطاقات التهنئة بمناسبة عيد ميلادها من أصدقائها المشاهير من بينهم بيونسيه التي شاركت صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلّقت عليها "عيد ميلاد سعيد "، أما نيكي ميناج اختارت صورة لريهانا لتهنئتها وعلَّقت عليها "عيد ميلاد سعيد".

أما هالسي فقد اختارت صورة تجمعها بها وهي تعانقها ونشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلّقت عليها: "أنا لا شيء بدونك".