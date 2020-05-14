ريهانا تتصدر قائمة الأغنياء في بريطانيا.. وقد تحصل على هذا اللقب قريباً!

تأهلت النجمة "ريهانا" لقائمة أغنياء موسيقيي المملكة المتحدة لأول مرة هذا العام وذلك عقب انتقالها إلى العاصمة لندن عام 2019.

ويبدو واضحاً أن النجمة الباربادوسية في طريقها لأن تصبح أول موسيقية مليارديرية في بريطانيا بثروة التي تقدّر بـ 468 مليون جنيه أسترليني.

وتحتل المغنية البالغة من العمر 32 عاماً حالياً المرتبة الثالثة في القائمة التي تم تجميعها Sunday Times والتي من المقرر إصدارها بالكامل في نهاية هذا الأسبوع.

وبالرغم من أن بول مكارتني وأندرو لويد لا يزالا أغنى الموسيقيين في بريطانيا إلا أنه من المتوقذع أن يخسرا الملايين لإغلاق المسارح في ويست إند بسبب فيروس كورونا.

وصرّح روبرت واتس منشأ القائمة أنه إذا بقيت ريهانا في بريطانيا فهي تتمتع بفرصة جيدة للوصول إلى الصدارة حيث أنها حققت معظم ثروتها من الموسيقى وعلامتها التجارية للأزياء والجمال Fenty.

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