ريهانا تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة.. إطلالة جريئة!

بدأت شائعات العلاقات الرومانسية بالظهور للنجمة "ريهانا" بعد إعلانها انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل الذي كانت معه لمدة ثلاث سنوات.

وشوهدت ريهانا يوم الثلاثاء الماضي برفقة المغني آيساب روكي في الملهى الليلي الشهير The Nice Guy غرب هوليوود حيث حاولت ريهانا البقاء متخفية طوال الوقت بينما كان هناك قبعة على رأسها.

وبعد هذه الأحداث والإشاعات التي تدور حولها وحول المغني آيساب عن بدء علاقة بينهما، نشرت ريهانا صورةً لها عبر حسابها الخاص على انستغرام يوم أمس الأربعاء تروّج فيها لعلامتها التجارية.

ونشرت المغنية البالغة من العمر 31 عاماً الصورة بينما كانت ترتيد لانجوري أبيض من الدانتيل تكوّن من بكيني وحمّالة صدر بالإضافة إلى جورب طويل وجميعهم كزيّنون بالدانتيل.

ولإتمام إطلالتها المثيرة سرّحت شعرها بطريقة لويس الخامس عشر كما جلست على كرسي مستوحى منه وتدلت الستائر البيضاء حولها، وجاء وقت نشر الصورة متزامناً مع عيد الحب تماماً.

ومن الجدير بذكره أن هناك مصادر قريبة كشفت بأن ريهانا تخرج باستمرار مع آيساب لكنها تعتبر نفسها عازبة حيث أنها تقضي وقتاً ممتعاً فقط لاغير برفقة صديق.

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