ريهانا تستقبل الكريسماسشبه عارية.. وتستغل ذلك للترويج لمجموعتها الجديدة

يبدو أن احتفالات عيد الميلاد لم تجعل النجمة "ريهانا" تنشغل عن أعمالها ومجموعتها للملابس الداخلية، فقد عملت كما يقال على "ضرب عصفورين بحجر واحد" عند نشرها صورةً لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت ريهانا صورةً لها صباح يوم أمس الأربعاء وهي تحتفل بعيد الميلاد بينما كانت عارية الصدر وترتدي بكيني أحمر من مجموعتها الجديدة "Holiday Savage X High Leg" مع جوارب سوداء طويلة، ونسّقت معه قفازان سوداء مخملية.

وكانت في لقطة أخرى تغطي صدرها العاري ببطانية بيضاء بينما غطى شعرها الطويل ظهرها وعلّقت على الصورة "مشاغبة"، مُهنئة جمهورها بعيد الميلاد بالإضافة لترويجها لمجموعتها الجديدة وكتبت أيضاً: "عيد ميلاد سعيد من ريهانا ولجميع أتباع Savage" وهو اسم مجموعتها.

وكانت ريهانا واحدة من النجوم التي هنأت معجبيها بطريقتها الخاصة، وانضمت إليها كاتي هولمز التي قامت بتهنئة معجبيها بطريقة تقليدية حيث نشرت صورةً للحلى بجانب شجرة العيد ميلاد مع تمنياتها للجميع بقضاء عطلة سعيدة.

أما عارضة الأزياء صوفيا تيرنر فقد شاركت المعجبين بلقطة رائعة لرجلها جو جوناس الذي كان يرتدي قبعة سانتا ولحيته مع سترة حمراء.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: