ريهانا تعيش قصة حب مع هذا النجم غير مكترثةً بحبيبها السعودي

انفصلت النجمة البربادوسية "ريهانا" عن حبيبها الملياردير السعودي "حسن جميل" قبل أسبوعٍ تقريبًا، لكنها على ما يبدو لا تكترث لما جرى، بل على العكس تمامًا بدأت قصة حب جديدة.

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، أفيد أن "ريهانا" على علاقة غرامية مع مغني الراب الأمريكي "أساب روكي"، ويُقال أن الثنائي ارتبطا أو جمعتهما علاقة غرامية في الأعوام القليلة المنصرمة، حيث شوهدا برفقة بعضهما البعض في حفل Yams Day Benefit Concert في شهر يناير الماضي تزامنًا مع إعلان انفصال "ريهانا" عن "جميل".

ويُشار أن الثنائي أمضيا الليلة برفقة بعضهما البعض، كما تشاركا جناح فندقي أثناء رحلتهم في مدينة نيويورك.

ورغم شرارات الحب التي تجمع النجمين إلّا ان "ريهانا" تُمانع وضع تعريف لعلاقتها بـ"أساب" وخاصة أنها لم تشفى بعد من انفصالها.

وأوضَّح مصدر أن "ريهانا" تستمتع بصحبة الرابر، ولا تفكر بما ستؤول إليه علاقتهما في المستقبل.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم "ريهانا" بـ"أساب"، فقد شوهدا بوضع حميمي في مدينة نيويورك عام 2013، لكن الرابر نفى الشائعات على الفور.

وفي وقت سابق، سلَّطت المدوّنة "شالون ليستر" من خلال قناتها الرسمية على موقع يوتيوب الضوء على بعض التفاصيل الجديدة وراء انفصال "ريهانا" عن "حسن جميل"، وأكدّت من بين تلك الأسباب إجبارها على تناول وجبات طعام لزيادة وزنها كثيراً.

ويبدو واضحاً أنه في فترة علاقتها به قد زاد وزنها بما يقارب 70 باوند وهي زيادة ملحوظة بالنسبة لها.

وشوهدت ريهانا وحسن جميل آخر مرة على الساحل الإيطالي في أغسطس الماضي حيث كانا يتناولان العشاء في أحد المطاعم الشهيرة في سانتا مونيكا.

ويشار إلى ان حسن جميل هو نائب رئيس مجلس الإدارة عبد اللطيف جميل، تزوج سابقاً من الناقدة التونيسية لينا لازار عام 2012 لينفصلا بعد ذلك عام 2017 ليدخل في علاقته مع ريهانا.