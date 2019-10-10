ريهانا تكشف عن اسم مصمم فستان أحلامها الأبيض.. فهل هناك زفاف قريب؟

يترّقب معجبين النجمة "ريهانا" ألبومها التالي الذي طال انتظاره، إلا أنها كشفت عن مفاجأة جديدة وهي احتمالية ارتدائها فستان أحلامها الأبيض في المستقبل، حيث ناقشت هذا الشيء خلال مقابلة لها مع مجلة Vogue.

وكشفت ريهانا عن اسم المصمم الذي قد تتعاون معه من أجل تصميم فستان زفافها فقالت: "من المحتمل أن يكون هناك تعاون بيني وبين جون غاليانو بالطبع".

ومنذ بداية حياتها المهنية كانت النجمة على مقربة من مصمم الأزياء البريطاني حيث ستصدر كتاباً في وقت لاحق من هذا الشهر يضم 1000 صورة من أكثر إطلالاتها شهرة والتي كانت ممزوجة بتصاميم غاليانو الراقية والجذابة.

ومن جهة أخرى أكدت ريهانا علاقتها بالملياردير السعودي حسن جميل على الرغم من أن علاقتهما الرومانسية بقيت خاصة فتحدثت خلال المقابلة: "نعم أنا أواعده وفي الواقع أنا على علاقة حصرية معه وهي تسير على مايرام لذلك أنا سعيدة".

واختتمت حديثها حول موضوع الإنجاب خاصةً بعد شائعات حملها فقالت: " أنا أريد أطفالاً بلا شك"، على الرغم من أن إجابتها كانت خلال مقابلة Go Ask Anna تقول: "لا أفكر في أشياء كهذه، فأنا لا أعرف خطة الله لكنني سأتطلع إلى كل إشاعات الحمل بعد هذه المقابلة".

وظهرت ريهانا على غلاف المجلة وهي ترتدي فستاناً من الشيفون باللون البيج والمزيّن بياقة عالية وقبعة من نفس الفستان وضعتها على رأسها، بالإضافة إلى تزيّنها بأقراط طويلة.

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