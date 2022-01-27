ريهانا تكشف عن قائمة مهامها خلال 2022.. زواج وانجاب أطفال

أثارت النجمة "ريهانا " شائعات ارتباطها رومانسياً منذ ستة أشهر بالنجم ايساب روكي وذلك عند ظهورهما معاً على السجادة الحمراء في حفل "ميت غالا" وبدت علاقتهما رومانسية حينها مما زاد من حدة الشائعات

خطط ريهانا لعام 2022

تخطط النجمة العالمية للزواج في العالم الحالي 2022 حيث تستعد لحفل زفافها في هذا العام الجاري.

كما اكّدت مصادر قريبة بأن حفل الزواج بات قريباً بالنسبة لريهانا وايساب كما ذكرت إحدى وسائل التواصل الاجتماعي نقلاً عن أصدقائهما المقرّبين بان قائمة ريهانا ستحتوي على "حفل زفاف ووجود طفل لعام 2022".

ويراهن العديد من الأشخاص القريبين من الثنائي بأن موعد إعلان خطوبة النجمة العالمية وايساب سيكون تزامناً مع إعلان حملها بطفلها الأول من ايساب.

كما قيل حول أسلوبهما: "إن الثنائي على استعداد للقيام بهذه الخطوة ولكن روكي لا يهتم بالشكليات أبداً، وريهانا أكثر تقليدية مما يعتقده الناس".

علاقة ريهانا وايساب روكي

يشار إلى ان النجمة العالمية التقت بروكي لأول مرة منذ عام 2011 حيث تعوان الثنائي في أغنية Cockiness Love" It" التي أداها في حفل MTV Video Music Awards.

يُشار إلى أن الفنانة العالمية كانت على علاقة مع الملياردير السعودي الشهير حسن جميل الذي ظهرت معه في اكثر من مرة، وتم تداول عدد من الصور الرومانسية لهما، فيما اعلن الثنائي انفصالهما وانتهاء هذه العلاقة التي اثارت جدلًا واسعًا خاصة بين الجمهور العربي