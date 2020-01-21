انفصال ريهانا وحسن جميل يُثير التساؤلات.. هل للعادات العربية علاقة بالأمر!

أكّدت عدة تقارير أن مغنية البوب العالمية انفصلت عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل للأبد وذلك بعد قصة حب بينهما استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

وفي تحليل جديد نشرته المدوّنة شالون ليستر من خلال قناتها الرسمية على موقع يوتيوب سلطت الضوء على بعض التفاصيل الجديدة وراء انفصال ريهانا عن حبيبها وأكدّت من بين تلك الأسباب هي إجبار ريهانا على تناول وجبات طعام لزيادة وزنها كثيراً.

وأكدّت ليستر من خلال مقطع الفيديو بأن الملياردير السعودي كان يخفي وجبات ريهانا الخفيفة طول اليوم وفي الطائرة والسيارة لإجبارها على تناول وجبات طعام دهنية طوال الوقت من أجل زيادة وزنها بشكل كبير.

ويبدو واضحاً أنه في فترة علاقتها به قد زاد وزنها بما يقارب 70 باوند وهي زيادة ملحوظة بالنسبة لها.

وشوهدت ريهانا وحسن جميل آخر مرة على الساحل الإيطالي في أغسطس الماضي حيث كانا يتناولان العشاء في أحد المطاعم الشهيرة في سانتا مونيكا.

ويشار إلى ان حسن جميل هو نائب رئيس مجلس الإدارة عبد اللطيف جميل، تزوج سابقاً من الناقدة التونيسية لينا لازار عام 2012 لينفصلا بعد ذلك عام 2017 ليدخل في علاقته مع ريهانا.

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