زوجان يقابلان ميغان وهاري بفضل عصا سحرية.. فما القصَّة؟!

تقضي دوقة ساسكس "ميغان ماركل" وزوجها الأمير "هاري" إجازتهما في كندا، وعبر اثنان من السكان المحليين المحظوظين مسار الزوج الملكي في حديقة هورث هيل الإقليمية بجزيرة فيكتوريا.

كشف الزوجان "إيليا بافلوفيتش" و"آسيمينا كانتوروفيتش " أن دوقا ساسكس "ميغان ماركل" والأمير "هاري" عرضا عليهما المساعدة في التقاط صورة لهما.

كان الزوجان يحاولان التقاط صورة بعصا سيلفي عندما عرض أحد المارة المساعدة، وقال "كانتوروفيتش" لصحيفة "إي تي كندا": "لاحظنا أفراد يقفون في مكان قريب برفقة كلبيهما، فاقترب منا أحدهما، وتساءل إذا ما كنا نريد مساعدة في التقاط صورة لما، وعلى الفور وافقنا بالتأكيد، لم نكن ندرك من هاذين الشخصين في ذلك الوقت."

بعد لحظات، تعرَّفا على الممثلة الأمريكية "أبيجيل سبنسر"، صديقة "ميغان ماركل"، التي كانت برفقة الدوقين، ثم لاحظا "ميغان".

وأضاف "كانتوروفيتش": "لقد تجمدت، لم أصدق ما تراه عيناي، ثم اشحت بناظري جانبًا وأدركت وجود الأمير هاري يقف هناك"، كما أشار أنه نجح في نزع فتيل التوتر بمزحة لطيفة حينما قال أن عصا السيلفي بإمكانها تحقيق أمور سحرية، ما دفع "ميغان" للضحك.

وأكدت موقع "إي تي كندا" أن الطفل "آرتشي" لم ينضم إلى والديه أثناء نزهتهما اللطيفة، لكن ذلك لا يعني استبعاده من المتعة، ففي الآونة الأخيرة شارك الدوقان صورة له مُرتديًا معطفه البني الشتوي.