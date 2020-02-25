زوجة الراحل كوبي براينت تشارك تفاصيل علاقتها به.. وهدية مستوحاة من The Notebook

أقيم حفل تأبين للنجم الراحل "كوبي براينت" وابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاماً يوم أمس الاثنين في لوس أنجلوس واللذان توفيا في حادث تحطّم طائرة مروحية خلال الشهر الماضي.

وقدّمت زوجته مصممة الأزياء فانيسا براينت خطاباً حزيناً حرّك مشاعر الحضور حيث استذكرت هدية قدّمها لها من فيلم The Notebook عام 2004.

وكشفت فانيسا أن الهدية كان عبارة عن الفستان الأزرق الذي ارتدته بطلة الفيلم راشيل ماك آدامز حيث علّقت على الموضوع: "كنا نأمل أنا وكوبي في التقدّم في العمر معاً"، بالإضافة إلى أنه أعطاها دفتر ملاحظات الذي استخدم في الفيلم الذي يحمل نفس العنوان.

وقالت فانيسا في خطابها المؤثر: "عندما سألته لماذا اخترت الفستان الأزرق قال أن السبب في ذلك هو أنه كان يتمنى أن نكبر معاً مثل الفيلم لقد كان لدينا قصة حب مذهلة".

ووصفت فانيسا خلال خطابها نفسها وزوجها الراحل بأنهما كانا غير كاملين تماماً لكنهما كانا يصنعان عائلة جميلة ويربيان فتيات جميلات ومدهشات، كما تطرّقت إلى ابنتها جيانا التي وصفتها بأنها واحدة من أفضل صديقاتها وبناتها ولديها روح جميلة ولطيفة بشكل مثير للدهشة.

وجاء النصب التذكاري هذا بعد أسابيع من جنازة الأب وابنته حيث حضر التأبين جميع نجوم السلة للدوري الأمريكي للمحترفين بالإضافة إلى النجوم الحاليين ولم يخل الحفل من مشاهير هوليوود كانيه ويست وكيم كارداشيان وجينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز.

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