زوجة ديفيد بيكهام تنتقم منه بنشر هذه الصورة.. لماذا يجلس بهذه الطريقة؟!

انتقمت مصممة الأزياء البريطانية "فيكتوريا بيكهام" من زوجها نجم كرة القدم "ديفيد بيكهام" أخيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أمسكته بالجرم المشهود يلتقط صورة سيلفي مثالية، وذلك عقب سخريته منها لذات المسألة..

لم تتمكن "فيكتوريا بيكهام" (45 عامًا) كتم ضحكتها حينما رأت زوجها جالسًا بطريقة غريبة مميلًا جسده بشكل جانبي بينما امتدت يده عاليًا لالتقاط صورة سيلفي مثالية رافعًا ذقنه عاليًا لإبراز ملامحه الوسيمة.

وأرفقت "فيكتوريا" الصورة بتعليق، جاء فيها: "حتى وإن كنت جميلًا.. يحتاج التقاط صورة سيلفي مثالية وقتًا طويلًا."

يظهر"بيكهام" مُرتديًا تيشيرت أسود نسَّقها ببنطال أسود وقبعة صوفية سوداء، في حين استعرض وشومه.

يذكر أن "بيكهام" نشر صورة لزوجته أثناء التقاطها سيلفي أثناء رحلتهم إلى مدينة باريس قبل عدة أسابيع، حيث وثَّق اللحظة بخلسة دون أن تدرك ذلك من خلف شاشة حاسوبه، وكتب: "لست متأكدًا هل يجدر بي التركيز بمسلسل The Crown أو بزوجتي التي تحاول التقاط سيلفي مثالي".

تظهر "فيكتوريا" جالسة على كرسي بزاوية تكون فيها الإضاءة مثالية ممسكةً هاتفها الحديث عاليًا، وتألقت بإطلالة مُشعة مرتديةً توب أصفر بياقة عالية، ومتزيَّنة بإكسسوارات ذهبية، وغطَّت عينيها بنظارات شمسية سوداء من توقيع "توم فورد".