زين مالك بإطلالة "رجل الغابة" خلال جلسة تصوير.. فهل يعاني من اكتئاب؟

ظهر المغني الهوليوودي الشهير "زين مالك" خلال أحدث جلسة تصوير له بإطلالة غريبة بعض الشيء، أثار بها جدلًأ كبيرًا بين المتابيعن عند مشاركته لصوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

زين مالك رجل الغابة خلال احدث جلسة تصوير

وظهر النجم الشهير بإطلالة رجل الغابة، حيث ان لحيته كانت طويلة جداً وفوضوية كما ان شعره طويل وكثيف وغير مرتّب وكان زين قد شارك هذه الصور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وتفاجأ الجمهور بظهور زين مالك بهذا الشكل خاصة وانهم كانوا معتادين على أناقته خاصة في لوكات الشعر ولحيته، وظهر المغني وهو يرتدي ملابس كاجوال.

المتابعون يتسائلون حول وضعه النفسي

وانتقل رواد السوشال ميديا للتعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتساؤل ما اذا كان زين مالك قد اعتمد هذه الاطلالة الفوضوية كنوع من التغييرأم أن النجم الشهير يعاني هذه الفترة من حالة من إكتئاب خاصة بعد انفصاله عن حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" وابتعاده عن ابنته الصغيرة "خاي".

في المقابل تغزل الكثير من جمهور السوشال ميديا بإطلالة النجم العالمي، معلقين ان التسريحة الجديدة واللوك قد ناسباه بشكل كبير

علاقة جيجي حديد وزين مالك

ارتبط المغني الشهير بـ علاقة رومانسية بعارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" حيث أنها أنجبت منه طفلتها الأولى "خاي".

ولكن وبشكل صادم انفصلت جيجي عن زين مالك بعد أن قام الأخير بالاعتداء على والدة جيجي حديد وشتمها بسبب ابنته خاي وخوفه عليها.