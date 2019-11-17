سارة فيرغسون تدعم الأمير أندرو برسالة عاطفية قبل مقابلته الجريئة وتصرّح "انت رجل نبيل وصادق"

تحدّث الامير أندرو خلال مقابلة له مع قناة BBC2 حول صداقته مع جيفري إبستين المتحرّش بالأطفال وحول ممارسته الجنس مع فيرجينا روبرتس في برنامج "قضية الأمير أندرو وإبستين".

وخلال وقت سابق من المقابلة نشرت سارة فيرغسون مقالاً عاطفياً عبر حسابها الخاص على انستغرام دافعت فيه عن زوجها السابق الأمير أندرو مشيدةً بأنه رجل حقيقي وصادق وجريء كما أنه يقف بحزم في مهب الريح.

وفي البداية نشرت سلسلة من الصور للأمير مع التعليق: "من النادر جداً مقابلة أشخاص قادرين على التحدث من قلوبهم بصدق وحقيقة خالصة وتظل ثابتة وقوية لمعتقداتهم"، وتابعت: "أندرو رجل حقيقي وثابت تماماً ليس فقط لواجبه بل لابنته ورغبته في رؤية الأفضل دائماً للناس".

وأضافت: "أنا أؤيد بشدة وفخورة بهذا الرجل النبيل فهو جريء في وضع كتفه في مهب الريح ويقف بقوة مع إحساسه بالشرف والقوة فلعدة سنوات كان يتولى مهامه في بريطانيا العظمى لذلك لقد حان الوقت لأن يقف أندرو بحزم الآن وقد فعل ذلك وأنا معه في كل خطوة على هذا الطريق وهذا شرف لي".

وفي الشهر الماضي تحدثت دوقة يورك عن علاقات زوجها السابق مع الملياردير جيفري إبستاين لأول مرة وأصرت سارة أنها ستدعم الأمير أندرو وسط فضيحة تحيط بصداقته مع جيفري مشتهي الأطفال.

واعترف الأمير أندرو خلال مقابلته بأنه شعر بأنه يفعل الشيء الصحيح ببقائه صديقاً مع جيفري إلا أنه أدرك بأنه خطأ كبير ويأسف ببقائه مع جيفري خاصة بعد إطلاق سراحه من السجن بسبب جرائمه الجنسية ضد الأطفال، كما صرّح بأنه خذل الملكة والعائلة المالكة.

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