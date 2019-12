سام سميث يتخلّى عن مخاوفه.. ويغني من أجل "مثليته"!

كان المغني المثلي "سام سميث" مثالاً للثقة بالنفس أثناء أدائه الغنائي في مهرجان Capital's Jingle Bell Ball في لندن من مساء أمس الأحد.

وخلال العرض المفعم بالحيوية والذي ظهر فيه راقصات من مختلف الأحجام والأجناس، كان سام يرتدي بدلة وردية اللون مكوّنة من قميص شيفون وبنطال ذو خصر عال، بينما كانت الفرقة ترتدي اللون الأحمر.

ورفع المغني البالغ من العمر 27 عاماً سقف جرأته عندما قال للجمهور: "أريد الآن أن تتحول الغرفة إلى أكبر شريط للمثليين في العالم.. هل أنتم مستعدون لأن تصبحوا مثليين معي؟".

وخلال وقت سابق كان سام قد كشف بأنه يشعر بالخوف لأنهم المؤنثون الوحيدين في العالم، لكنه أصرّ بأن الأمر يستحق كل هذا، كما تحدّث عن إطلاق أغنية جديدة له تحت اسم How Do You Sleep إلا أنه شعر بالضعف في الإخراج.

فعندما سُئل عما إذا كان إخراج مقطع الفيديو الخاص به والذي كان يتضمن سام وهو يرقص في الكعب بأنه متحرراً، أجاب: "إنه مخيف للغاية".

