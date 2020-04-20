سام سميث يعلن إصابته بكورونا دون إجراء فحص..فما دليله؟!

أضاف النجم الأمريكي "سام سميث" اسمه إلى قائمة النجوم المصابين بفيروس كورونا، رغم أنه لم يتلقَ الفحص الذي يشير إذا ما كانت نتائجه إيجابية أم سلبية.

في مقابلة جديدة مع "زين لوي"، أوضح "سام سميث" أنه التقط المرض أثناء تواجده في بريطانيا، لكنه كأغلبية ممن شخصوا أنفسهم بالمرض دون العودة إلى المختبرات الطبية، بقي في المنزل لتأخذ الطبيعة مجراها.

وقال: "لم أجري فحوصات، لكني متأكد من إصابتي مئة بالمائة، كل شيء قرأته حول الموضوع يشير لذلك.. لذا، أجزم بإصابتي".



وبعد فترة وجيزة من المرض، بدأت أخت "سميث" تظهر الأعراض نفسها، لذا قاموا بعزلها لمدة ثلاثة أسابيع في عزلة ذاتية لحماية أولئك القريبين والعزيزين.

ومع إغلاق الأبواب أمام العالم الخارجي، شعر "سميث"بالرغبة في الغناء والإبداع، ففي الأسبوعين الأولين من الحجر أراد الغناء فقط، لكن في الأسبوع الثالث فقد رغبته.

وقد أطلق النجم الشهير تعاونًا غنائيًا جديدًا مع المغنية الأمريكية "ديمي لوفاتو" تحت عنوان "I'm Ready"، وشارك في دويتو مع المغني "جون ليجند" لصالح حفلTogether At Home نهاية الأسبوع الماضي.

