سقوط شاشة عملاقة على أحد أعضاء فرقة Mirror .. فيديو ليس لأصحاب القلوب الضعيفة

تعرض أحد أفراد فرقة Mirror الصينية لإصابة خطيرة جدًا بعد سقوط شاشة ضخمة عليه خلال عرض غنائي للفرقة في أحد الحفلات الغنائية

حادث صادم لفرقة Mirror الصينية

تداول رواد السوشال ميديا فيديو صادم جدًا يكشف لحظة تعرض أحد أفراد فرقة Mirror الصينية لإصابة خطيرة جدًا بعد سقوط شاشة كبيرة بشكل مباشر على رأسه في حفل الفرقة الأخيرة

وبحسب الأنباء المتداولة فقد أصيب عدد من أعضاء الفرقة أيضًا بإصابات متفرقة جميعهم على قيد الحياة وبحالة صحية جيدة

إلا أن الراقص الصيني الذي وقعت الشاشة عليه بشكل مباشر فهو في حالة خطرة، وأصيب بالنزيف وقد يعاني من إعاقة من أسفل الرقبة حتى بقية جسمه تحتاج إلى وقت طويل للتعافي

وقالت بعض المصادر إن الشاشة التي وقعت يصل وزنها إلى 600 كغم، فيما تشير بعض التقارير إلى صابة أخرى خطرة بين راقصة تعرضت أيضًا لإصابة في العمود الفقري وتتواجد في العناية المركزة

وشكل الفيديو صدمة كبيرة بين الجمهور الذي تواجد في الحفلة كما تحدث البعض عن إجراءات الأمانة التي يجب كان اتباعها قبل الحفل

وتناولت بعض المواقع أنباء عن وفاة الراقصة في الفرقة إلا أن هذه الأخبار لم يتم تأكيدها بعد، وما زالت الأخبار قيد الكتمان ولم يصدر أي بيان رسمي من القائمين على الحفل أو أعضاء الفرقة

ويطالب عدد من الجمهور بإجراء التحقيقات ومحاكمة المقصرين بشأن إجراءات الأمان