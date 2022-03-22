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سكارليت جونسون تثير صدمة لدى الجمهور بعد كشفها عن عادة سيئة لديها

منشور 22 آذار / مارس 2022 - 09:23
سكارليت جونسون
سكارليت جونسون

اعترفت النجمة العالمية "سكارليت جونسون" عن امتلاكها عادة سيئة لا ترغب بأن يعرف أطفالها عنها، وذلك خلال مقابلة لها مع برنامج The Drew Barrymore Show كانت قد اجريتها مؤخرًا

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وأثارت النجمة خلال المقابلة صدمة كبيرة لدى المعجبين عندما كشفت خلال المقابلة بأنها تشعر بالخجل الشديد لأنها بدأت في عادة التدخين وهي في عمر صغيرة جدًا

وقالت سكارليت خلال المقابلة: "لقد سألتني ابنتي قبل هذا اليوم حول عادتي السيئة، وانا اعتدت التدخين عندما كنت صغيرة في السن وأنا اشعر بالخجل الشديد وانا لا أريد لابنتي بأن تفكر أبداً بان هذا الشيء كان رائعاً".

Scarlett Johansson dishes on her bad habit: Read on

وتابعت النجمة العالمية: "هي لا تستطيع أن تدخن أبداً، وانا اتمنى الا تعرف ذلك عني أبداً"، وأضافت في حديثها: "فعندما يمنع الآباء أطفالهم من القيام باشياء معينة فإن أطفالهم يفعلونها".

يُشار إلى أن الفنانة العالمية كانت قد واعدت زميل دلاستها جاك أنتونوف، وبعد انفصالها عنه واعدت الفنان جوش هارتنت،  ودخلت سكارليت لاحقًا في علاقة  مع الممثل الكندي رايان رينولدز، واعلنا خطوبتهما عام 2008، وتزوجا عام 2008، الا انهما انفصلا لاحقًا.

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 بدأت بعدها بمواعدة رومان دوريا، وفي عام 2014، أنجبت جوهانسون طفلتها التي اطلقت عليها اسم روز دوروثي دوريا، وتزوجت دوريابعد فترة ثم انفصلت عنه لاحقًا

دخلت النجمة العالمية في علاقة مع الكاتب كولن جوست واعلنت خطوبتها عليه في شهر مايو من عام 2019

 

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