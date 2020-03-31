سكيبتا يكشف علاقته الغرامية بأديل في أغنيته.. هل لا تزال مستمرة؟!

انفصلت النجمة "أديل" من زوجها سيمون كونيكي منذ أكتوبر العام الماضي، لتدخل بعدها في علاقة رومانسية مع الفنان جوزيف جونيور أدينوغا والمعروف بالوسط الفني باسم "سكيبتا".

ويبدو أن الفنان البالغ من العمر 37 عاماً قد أكّد أن العلاقة بينه وبين أديل قد انتهت منذ فترة وذلك من خلال أغنيته الجديدة Mic Check من ألبومه Insomnia.

وكان في مقطع الأغنية يقول: "هل يمكنك التعامل مع الشهرة؟ هل تعلم أنك تعيش مع نجم؟ وعندما تكون معي يتحدثون عني في الصحافة"، وقد أشار هنا إلى أسباب انتهاء علاقته بأديل خلال الفترة الماضية.

وخلال وقت سابق زعمت أديل بأن علاقتها مع سكيبتا قد انتقلت إلى المستوى الثاني حيث أنها عرّفته على أصدقائها بما فيهم جيمس كوردن فكشف مصدر قريب: "هناك علاقة رومانسية بين أديل وسكيبتا لقد كانت فترة قصيرة جداً وهما يهتمان ببعضهما البعض كأصدقاء".

ومن جهة اخرى كان سكيبتا قد كشف منذ عامين عن علاقة رومانسية جمعته بعارضة الأزياء ناعومي كامبل البالغة من العمر 49 عاماً حيث أشار إليها في أغنيته Interlude وادّعى أنها ارتدت له ملابس داخلية مثيرة خلال مكالمة فيديو.

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