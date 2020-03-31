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سكيبتا يكشف علاقته الغرامية بأديل في أغنيته.. هل لا تزال مستمرة؟!

منشور 31 آذار / مارس 2020 - 11:35
أديل وسكيبتا
أديل وسكيبتا

انفصلت النجمة "أديل" من زوجها سيمون كونيكي منذ أكتوبر العام الماضي، لتدخل بعدها في علاقة رومانسية مع الفنان جوزيف جونيور أدينوغا والمعروف بالوسط الفني باسم "سكيبتا".

ويبدو أن الفنان البالغ من العمر 37 عاماً قد أكّد أن العلاقة بينه وبين أديل قد انتهت منذ فترة وذلك من خلال أغنيته الجديدة  Mic Check من ألبومه Insomnia.

Is it all over between Adele and Skepta? Grime artist has hinted at a 'doomed romance in new song Mic Check from album Insomnia, after dating for five months' (pictured in January)

وكان في مقطع الأغنية يقول: "هل يمكنك التعامل مع الشهرة؟ هل تعلم أنك تعيش مع نجم؟ وعندما تكون معي يتحدثون عني في الصحافة"، وقد أشار هنا إلى أسباب انتهاء علاقته بأديل خلال الفترة الماضية.

وخلال وقت سابق زعمت أديل بأن علاقتها مع سكيبتا قد انتقلت إلى المستوى الثاني حيث أنها عرّفته على أصدقائها بما فيهم جيمس كوردن فكشف مصدر قريب: "هناك علاقة رومانسية بين أديل وسكيبتا لقد كانت فترة قصيرة جداً وهما يهتمان ببعضهما البعض كأصدقاء".

He raps: 'Can you handle the fame? You know you’re f***ing with a star?  (pictured in June 2018)

ومن جهة اخرى كان سكيبتا قد كشف منذ عامين عن علاقة رومانسية جمعته بعارضة الأزياء ناعومي كامبل البالغة من العمر 49 عاماً حيث أشار إليها في أغنيته Interlude وادّعى أنها ارتدت له ملابس داخلية مثيرة خلال مكالمة فيديو.

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