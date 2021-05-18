سوزان ساراندون تعلن دعمها للشعب الفلسطيني.. وتصف اسرائيل بالمستعمر

أعلنت الممثلة الأمريكي سوزان ساراندون تضامنها مع الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الدامية والمأساوية التي تتعرض لها الأراضي المقدسة.

وشاركت سوزان ساراندون متابعيها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" منشور تدحض من خلاله بعض الحقائق الزائفة حول الصراح القائم بين فلسطين ودولة الاحتلال اسرائيل.

في المنشور جاء صندوق معنوَّن بكلمة "خرافة" كتب فيه: "فلسطين واسرائيل في صراع"، وفي صندوق آخر عنوَّن بكلمة حقيقية كتب فيه: "ما يحدث في فلسطين يعتبر استيطان، استعمار، احتلال عسكري، سرقة أرض، تطهير عرقي".

وتابعت: "الصراع أن يكون الطرفان على قدم المساواة، وهذه ليست الحالة هنا، فلدينا هنا القامع "اسرائيل"، والمقموع (فلسطين)..المُستَعمَر (فلسطين) والمُستعمِر (إسرائيل).. هذا ليس صراع".

وتعتبر سوزان واحدة من بين عشرات النجوم ممن أظهروا دعمهم تجاه القضية الفلسطينة وما يجري في غزة من بينهم: بيلا حديد، مارك رافالو، باريس هيلتون، هدى بيوتي، وغيرهم الكثير.