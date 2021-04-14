قائمة بنجمات هوليوود اللواتي ظهرن باللباس الإسلامي والحجاب!

ظهرت بعض نجمات هوليوود باللباس الإسلامي بالرغم من أنهن غير مسلسمات وكانت أحدثهم مقدمة البرامج جادا بينيكت سميث.

وإليك قائمة بالنجمات اللواتي ظهرن بالحجاب وعلى رأسهن أنجلينا جولي:

1- أنجلينا جولي

زارت نجمة هوليوود "أنجلينا جولي" البلاد العربية والإسلامية خلال أعمالها الخيرية والإسلامية واحتراماً لمشاعر الناس هناك كانت أنجلينا ترتدي الحجاب، حيث أنها أكثر نجمات هوليوود ارتدؤه.

2- ريهانا

ارتدت النجمة ريهانا الحجاب أثناء زيارتها للإمارات العربية المتحدة عام 2013 وذلك من أجل مراعاة عادات وتقاليد المسلمين حيث أجرت زيارة لمسجد الشيخ زايد.

3- كيم كارداشيان

كانت نجمة تلفزيون الواقع تتسوق في دبي بحثاً عن عباءة سوداء ولم تخرج من المتجر إلا وهي ترتديها حيث بدت سعيدة للغاية.

4- كيندال جينر

ارتدت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر العباءة الخليجية والحجاب أثناء زيارتها لمسجد الشيخ زايد في دبي.

5- ليندسي لوهان

ظهرت ليندسي بالحجاب أكثر من مرة حيث أعلنت أنها تدرس الإسلام وليس من المستبعد ان تعتنقه، كما أعلنت عن خط موضة جديد خاص بالمحجبات.

6- سيلينا غوميز

كانت النجمة سيلينا حاضرة في الرحلة التي قامت بها كيندال جينر وجيجي حديد إلى مسجد الشيخ زايد في دبي حيث ظهرت بعباءة والحجاب.

7- ليدي غاغا

ارتدت النجمة "ليدي غاغا" الحجاب وملابس محتشمة أثناء زيارتها لدبي منذ سنين حتى تراعي مشاعر اناس العربية والإسلامية هناك.

8- جيجي حديد

انضمت عارضة الأزياء جيجي حديد إلى كيندال جينر وسيلينا غوميز في رحلتهم إلى دبي وبالخاصة إلى مسجد الشيخ زايد حيث ظهرت بالحجاب، إذ إن جيجي ذات أصول عربية فلسطينية.

9- جادا بينيكت سميث

نشرت جادا سميث صورة لها بحسابها الشخصي على إنستغرام، مرتديةً الحجاب في أول أيام رمضان، وعلقت على الصورة قائلة: "أعتقد أن هذا اللون المشمشي في الشرق الأوسط مناسب لي".

وظهرت سميث مرتديةً حجاباً باللون المشمشي لفَّته على رأسها بالطريقة التقليدية.

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