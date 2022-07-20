سونام كابور تلغي حفل baby shower لهذا السبب!

أعلنت النجمة البوليوودية الشهيرة "سونام كابور" عن حملها بطفلها الأول خلال الأشهر الماضية من زوجها أناند أهوجا حيث كانت في الأشهر الأولى من الحمل عندما فجرت هذه المفاجأة لجمهورها

سونام كابور تلغي حفل baby shower

خططت النجمة البوليوودية "سونام كابور" لإقامة حفل baby shower الثاني يوم الأحد الماضي وذلك في منزل عمتها للنجمة سونام والذي يقع في مدينة بومباي.

وأعلنت سونام بشكل مفاجئ وصادم عن إلغاء حفل baby shower بسبب مخاوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، بعد تزايده بشكل كبير في بومباي في الهند وفي العالم وذلك حرًصا على صحتها وصحة الجنين والحضور

قائمة مشاهير بوليوود المدعوون لحفل baby shower

أكّدت المخرجة الهندية فرح خان خبر إلغاء حفلة baby shower للنجمة الهندية، حيث صرّحت لوسائل الإعلام: "نعم ألغي حفل طفل سونام كابور ونحن ذاهبون لتناول الغداء بدل من الحفل".

وكانت قائمة المدعوين لحفل baby shower نجمات بوليوود وهم عليا بهات وكارينا كابور خان وكاريشما كابور وماسابا جوبتا وغيرهم من أشهر نجوم بوليوود.

سونام كابور تستعدّ لولادتها

تستعدّ النجمة البوليوودية الشهيرة "سونام كابور" من أجل استقبال طفلها حيث أن ولادتها اقتربت بشكل كبير فالفنانة الهندية في الأشهر الأخيرة من حملها، ولم تكشف سونام عن جنس الجنين حتى هذه اللحظة، حيث إن حفل baby shower قد ألغي للمرة الثانية بالرغم من الاستعدادات الكبيرة التي كانت قد جهزتها النجمة الهندية