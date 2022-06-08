"سيدة الجنة" فيلم عن السيدة فاطمة الزهراء.. إليك التفاصيل

أحدث الفيلم السينمائي "سيدة الجنة"- The Lady of Havean حالة من الجدل والضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومدافع، عقب نشر الفيديو الترويجي له عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، محققًا أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ طرحه.

أحداث فيلم "سيدة الجنة"- The Lady of Havean

وفق ما عرَّف عليه موقع Enlightened Kingdom، تدور أحداث الفيلم، من إخراج إيلي كينج وكتابة الكويتي الشيعي ياسر الحبيب، بين الحاضر والماضي، الحاضر الذي تعاني فيه العراق من ويلات الحروب والإرهاب، والماضي الذي يتناول الرحلة المؤلمة للسيدة فاطمة، ابنة النبي محمد صلَّ الله عليه وسلم.

فبعد 1400 عام، تقتل والدة طفل عراقي تدعى "فاطمة" أمام عينيه على يد تنظيم داعش الإرهابي، حينها ينقله أحد الشبان إلى منزله في بغداد للعيش معه، وهناك توجد جدة الشاب التي تبدأ بسؤاله عن حياته ووالدته المقتولة ليخبره باسمها؛ حينها تروي له القصص التاريخية للسيدة فاطمة وكيف خرجت معاناتها، باعتبارها الضحية الأولى للإرهاب، عن السيطرة في القرن الحادي والعشرين.

تجسيد الشخصيات المقدسة في فيلم "سيدة الجنة"

وتحت عنوان "ملاحظة إبداعي"، يضيف الموقع أنه وفقًا للتقاليد الإسلامية لم يمثل أي فرد شخصية مقدسة في العمل، لحرمة تمثيل الشخصيات المقدسة في الأفلام والمسلسلات بالنسبة لجموع المسلمين؛ إذ صوِّرت شخصياتهم عبر توليفة فريدة من التقنيات السينمائية الحديثة كاستخدام تأثيرات الكاميرا والإضاءة والمؤثرات المرئية.

أما بالنسبة لوجه النبي صلَّ الله عليه وسلم، والإمام علي بن أبي طالب، والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فقد ظهر على شكل نور.

أبطال العمل فيلم "سيدة الجنة"



وشارك في العمل العديد من الممثلين الأجانب، وها نعرض القائمة:

دينيس بلاك بشخصية "بيبي"

غابرييل كارتيد بشخصية "ليث لانراوي"

راي فيرون بشخصية "أبو بكر الصديق"

مارك أنتوني برايتون بشخصية "عمر بن الخطاب"

أوسكار سالم بشخصية "رائد"

ألباني كورتوا بشخصية "فاطمة لانراوي"

كريس جرمان بشخصيان "بلال"

تكلفة إنتاج فيلم "سيدة الجنة"



أفيد أن تكلفة عملية الإنتاج، التي أجريت في بريطانيا، تقدر بـ12 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل (15 مليون دولار).

