  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. سيريناي ساريكايا تدخن على المسرح.. واشاعات رومانسية مع بوراك دينيز

سيريناي ساريكايا تدخن على المسرح.. واشاعات رومانسية مع بوراك دينيز

منشور 30 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:21
سيريناي ساريكايا وبوراك دينيز
سيريناي ساريكايا وبوراك دينيز

\

اقرأ ايضاًعاجل: انفصال الثنائي التركي الشهير كرم بورسين وهاندا ارتشيلعاجل: انفصال الثنائي التركي الشهير كرم بورسين وهاندا ارتشيل

تعرّضت النجمة التركية "سيريناي ساريكايا" إلى هجوم من قبل معجب مهووس خلال الأسبوع الماضي وذلك أثناء عودتها إلى منزلها بينما كانت في سيارتها.

سيريناي ساريكايا تمرّ بأوقات صعبة وبوراك دينيز يقف إلى جانبها

شعرت النجمة التركية بالخوف الشديد من المعجب المهووس الامر الذي دفع حبيبها أوموت إيفيرجين إلى تعزيز الامن والحراسة لديها، كما جعلها تغني في المكان الذي يملكه وبرفقة والده.

ولكن الأمر المثير للجدل هو تواجد النجم التركي بوراك دينيز في منزل سيريناي قبل ايام قليلة حيث شوهد وهو يخرج من المنزل حيث أكّد بوراك أنه جاء إليها بعد هجوم المعجب المهووس عليها وأنها تمرّ في اوقات عصيبة ويريد دعمها.

سيريناي ساريكايا تدخن على المسرح

ما تزال سيريناي تثير الجدل بعد هجوم المعجب المهووس عليها حيث انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي على المسرح بينما كانت ترتدي قميص فقط بدون بنطال.

اقرأ ايضاًعاجل: انفصال الثنائي التركي الشهير كرم بورسين وهاندا ارتشيلهاندا ارتشيل في حالة مزاجية سيئة.. فما السبب؟

والامر الذي لفت الانتباه هو أنها كانت تدخّن سيجارة وهي تغني على المسرح مما جعل الجمهور والمتابعين ينتقدونها.
 

 

كلمات دالة:سيريناي ساريكايابوراك دينيزأخبار المشاهيراعمال المشاهيرفضائح المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...