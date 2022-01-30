سيريناي ساريكايا تدخن على المسرح.. واشاعات رومانسية مع بوراك دينيز

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تعرّضت النجمة التركية "سيريناي ساريكايا" إلى هجوم من قبل معجب مهووس خلال الأسبوع الماضي وذلك أثناء عودتها إلى منزلها بينما كانت في سيارتها.

سيريناي ساريكايا تمرّ بأوقات صعبة وبوراك دينيز يقف إلى جانبها

شعرت النجمة التركية بالخوف الشديد من المعجب المهووس الامر الذي دفع حبيبها أوموت إيفيرجين إلى تعزيز الامن والحراسة لديها، كما جعلها تغني في المكان الذي يملكه وبرفقة والده.

ولكن الأمر المثير للجدل هو تواجد النجم التركي بوراك دينيز في منزل سيريناي قبل ايام قليلة حيث شوهد وهو يخرج من المنزل حيث أكّد بوراك أنه جاء إليها بعد هجوم المعجب المهووس عليها وأنها تمرّ في اوقات عصيبة ويريد دعمها.

سيريناي ساريكايا تدخن على المسرح

ما تزال سيريناي تثير الجدل بعد هجوم المعجب المهووس عليها حيث انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي على المسرح بينما كانت ترتدي قميص فقط بدون بنطال.

والامر الذي لفت الانتباه هو أنها كانت تدخّن سيجارة وهي تغني على المسرح مما جعل الجمهور والمتابعين ينتقدونها.

