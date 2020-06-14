سيرينا ويليامز تنقل عالم ديزني الخيالي لأرض الواقع.. وإطلالة ساحرة لابنتها بهذه الشخصية!

شاركت لاعبة التنس "سيرينا ويليامز" حبها وإعجابها بأميرات ديزني خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتدت العديد من فساتين الأميرات وحاولت الغناء مثلهن تماماً.

ونشرت يوم الخميس الماضي إطلالتها المطابقة لشخصية Bells من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي Beauty and the Beast لعام 1991.

وكانت لاعبة التنس برفقة ابنتها الصغيرة البالغة من العمر عامين حيث كانت ترتدي فستاناً مطابق تماماً لوالدتها ورقص الثنائي الجميل على كلمات أغنية Bonjour فبدتا كأميرتي ديزني.

وعلّقت سيرينا على الفيديو بقولها : "كن مشغولاً"، حيث انتقل الملايين من معجبي سيرينا للتعليق على الفيديو فقال أحدهم: "أووه حلو للغاية"، وعلّق آخر: "لقد صنع هذا الشيء يومي".

ولكن لا يمكن معرفة ما إذا كانت الفتاة الصغيرة البالغة من العمر عامين لها نفس الشغف بأميرات ديزني أم هذا إعجاب وتأثير والدتها فقط.

وخلال وقت سابق كانت سيرينا قد شاركت فيديو لها وهي ترتدي فستان أميرة ديزني "سنو وايت" حيث كشفت أنه لا يناسبها تماماً كأميرة ديزني وعلّقت في الفيديو: "فستاني لا يتناسب كثيراً مع ظهري".

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