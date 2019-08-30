سيلينا غوميز تبدأ في تسجيل أغنية جديدة.. هل نرى شخصية مختلفة؟

قضت النجمة الأمريكية "سيلينا غوميز" الأسابيع الماضية في حالة من الاسترخاء في إيطاليا احتفالًا بعيد ميلادها الـ27، لكن الوقت قد حان للعمل بعد عودتها إلى مدينة لوس أنجلوس.

شاركت "سيلينا غوميز" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة من الصور باللونين الأسود والأبيض التقطت أثناء تواجدها في استديو التسجيل يوم الخميس الماضي، تظهر في إحداها مُتكئة على طاولة المعدات مُغمضة العينين، في حين ارتدت قميصًا فضفاضًا مخطط طوليًا، ويحيطها مجموعة من أقلام التلوين ودفتر للرسم.





وتجلس خلف "غوميز" سيدة مُنهمكة بالعمل على حاسوبها المحمول.

وأشار مصدر مقرب من النجمة لموقع "إنترتينمنت تونايت" أنها تخطط لإطلاق مجموعة من الأغاني هذا العام، والتي ستعبِّر عن الجانب الآخر من شخصيتها، فقد مرَّت بالكثير في الأعوام الماضية والذي توَّد مشاركته مع العالم، ابتداءً من معاناتها مع الإكتئاب، عقب إجراء عملية زراعة الكلى عام 2017، وانفصالها عن حبيبها المغني الكندي "جاستن بيبر".