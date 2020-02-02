سيلينا غوميز تتخلص من بقايا ماضيها مع جاستين بيبر!

انفصلت النجمة "سيلينا غوميز" عن المغني جاستين بيبر منذ فترة طويلة جدًا واستطاعت الخروج من العلاقة بشكل نهائي إلا أن بعض أجزاء الماضي كانت لا تزال موجودة في حاضرها.

ويبدو واضحاً بأن سيلينا تحاول تدريجياً التخلّص من كل شيء يتعلّق بعلاقتها الرومانسية بجاستين بيبر.

وشوهدت غوميز صباح يوم أمس السبت وهي تتخلص من درّاجتها التي كانت تستخدمها خلال فترة علاقتها مع جاستين حيث كانا يتنزهان معاً عليها.

ورُصد العاشقان السابقان كثيراً وهما يتجولان بالدراجة السوداء إلا أنها الآن تخلصت منها عبر شاحنة كبيرة وبدا من المستحيل عليها ترك هذه الذكرى لديها.

ويأتي ذلك بعد تصريحاتها مؤخراً حول علاقتها السابقة بجاستين بيبر حيث كشفت بأنها مرّت بفترة صعبة للغاية لكنها سعيدة الآن وتخطو خطواتها نحو الأمام.

واعترفت سيلينا أيضاً بأنها تعرّضت للإيذاء أثناء العلاقة حيث قالت: "أشعر أنني كنت ضحية لبعض الإساءات أثناء العلاقة".

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