سيلينا غوميز تحصل على وشم مطابق عند جاستين بيبر.. صدفة أم حنين للماضي؟

نشرت النجمة "سيلينا غوميز" صورةً كشفت عن حصولها على وشم جديد عند فخذها وذلك قبل حضورها لحفل توزيع الجوائز الموسيقى الأمريكي يوم الأحد الماضي في لوس أنجلوس.

وبدا واضحاً بأن الوشم الذي حصلت عليه سيلينا يشبه إلى حد كبير الوشم على كاحل صديقها السابق جاستين، فكان عبارة عن يدان كأنهما تصليان وهي مثبتة بمسبحة حول الرسغين، أما جاستين فكان لديه واحد مشابه تماماً حول كاحله.

ويأتي هذا الخبر بعد شائعات بأن أغنيتها الجديدة Lose You to Love Me تدور حول حبيبها السابق إلا أنه لم يبدو أن هناك سوء نية بين سيلينا وهايلي خاصة بعد أن أعجبت الأخيرة بصورة سيلينا.

وكانت غوميز تشعر بالقلق قبل ظهورها في حفل توزيع الجوائز الموسيقى حيث كان ظهورها المباشر لأول مرة منذ عام 2017 وذلك بعد الزيادة الواضحة على وزنها.

ويشار إلى أن سيلينا غوميز وجاستين بيبر انفصلا بعد علاقة متقطعة بدأت عام 2010 ثم انتقل جاستين إلى أحضان هايلي بالدوين بعد فترة من الانفصال حيث تزوجا عام 2018 في المحكمة.

