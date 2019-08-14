سيلينا غوميز تخطط لإطلاق مستحضرات تجميل باسمها.. فهل تطيح بعرش كايلي!

عندما تظن أنك اكتفيت من الأعداد التي لا تحصى من العلامات التجارية المُدرجة باسماء مشاهير عالميين، تعود النجمة الأمريكية الشابة "سيلينا غوميز" لإثارة اهتمامك من جديد، فلم تكتفِ بالنجاح الباهر الذي حققته في عالم الغناء والتمثيل، بل توّد توسيع نطاق عملها وشهرتها.

وفقًا لمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، قدمت شركة "غوميز" للإنتاج July Moon طلبًا لتسجيل علامة تجارية تحمل اسم النجمة بتاريخ 11 يوليو، وتتضمن مجموعة من المنتجات من بينها عطور، مستحضرات تجميل، مستحضرات للعناية بالجسم والبشرة، بالإضافة إلى منتجات العناية بالشعر والأظافر، تشمل القائمة أيضا البخور والزيوت العطرية.

ومن الواضح أن "غوميز" تتبع خطى أهم المشاهير العالمين أمثال "ريهانا"، التي تمتلك خط Fenty Beauty، و"ليدي غاغا" التي أطلقت مؤخرًا خط مستحضرات تجميل عبر موقع "أمازون"، بالإضافة إلى نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" صاحبة امبراطورية Kylie Cosmetics التي جنت من خلالها مئات الملايين جاعلة منها أصغر مليارديرة عصامية.

ومن المتوقع أن تنافس "سيلينا غوميز" خط مستحضرات تجميل "كايلي جينر"، وقد تزيلها عن عرشها الذهبي.

ويجدر الإشارة إلى أن لا معلومات متوافرة حول متى وأين ستطلق العلامة التجارية.

Selena Gomez is about to be the richest woman in the world along with Kylie Jenner when she releases SG2 and her beauty line. pic.twitter.com/h9GNDUm7IK — Grace 👑 (@selenaxtaylor13) August 13, 2019

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