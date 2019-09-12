سيلينا غوميز تسترجع طفولتها بهذه الزيارة.. وتصرّح "كنت أكل بمفردي دون أصدقاء"

تركّز النجمة العالمية "سيلينا غوميز" خلال هذه الفترة على صحتها العقلية والنفسية وذلك بعد إجرائها عملية زرع الكلى، لذلك كان عملها في تراجع خلال العامين الماضيين.

وتحاول سيلينا الرجوع بالزمن إلى طفولتها والمرحلة الدراسية من خلال قيامها بزيارة مدرستها المتوسطة القديمة داني جونز في تكساس هذا الأسبوع.

وظهر صوت من مذياع المدرسة بدأ بموسيقى ثم قالت: "مرحباً طلاب مدرسة داني جونز المتوسطة هذه سيلينا غوميز تتحدث معكم".

واستقبل الطلاب الممثلة بكل فرح وحفاوة ثم خاطبتهم قائلة: "في هذه الرحلة أردت أن أغتنم الفرصة ليرى الناس أين نشأت وكم أنا فخورة بأني من هنا"، وتابعت: "لقد تعرّفت على بعض من أساتذتي وكانوا جزءاً من حياتي لفترة طويلة"، وأضافت: "إذا رأيت أحد من زملائك الطلبة يأكلون بمفردهم كما كنت أثناء تواجدي هنا فقط قل مرحباً وشجعهم على العمل المدرسي".

وتحدثت الأستاذة ستيفاني غراي مدربة سيلينا لكرة السلة في االصف السابع عن سيلينا قائلة: "كانت متواضعة وكانت لديها روح لطيفة فهي كانت تعمل بجد وكانت مجرّد طفلة أنيقة".

كما تذكرت معلمتها لحظة اخبارها سيلينا بأنها ستنتقل من المدرسة لتتابع مسيرتها في التمثيل فقالت: "أتذكر هذا اليوم عندما كانت تريد المغادرة، فقالت أنا ذاهبة لفلوريدا، سأذهب لفيلم ديزني صغير".

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