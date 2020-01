سيلينا غوميز تطلق أغنيتها Rare.. وتؤمن أنها ستجد الحب وفقًا لشروطها (فيديو)

يبدو أن الكثيرين نسيوا مدى موهبة النجمة الأمريكية "سيلينا غوميز" وقدرتها الصوتية الرهيبة، إذ ركزَّت وسائل الإعلام على مدى السنوات القليلة الماضية على حياتها لعاطفية وصراعاتها الصحية، ما طغى على حياتها المهنية وإنجازاتها الغنائية.

ومؤخرًا، طرحت "سيلينا غوميز" ألبومها الثالث بعنوان "Rare" كتذكير لقدراتها الصوتية، ولتؤكد للجميع أنها فتحت فصلًا جديدًا في حياتها كمحاولة لتحرير نفسها من الماضي، إذ أن أحدث أغانها تتعامل مع الانهيارات التي رافقتها، لكنها تتناول الموضوع من جانب قوة وسلام.



ففي أغنيتها الجديدة، التي تتميز بأنها صوت امرأة تشعر بالراحة من نفسها، تقول: "استغرق الأمر بضع سنوات لتجفيف الدموع، لكن انظر إليها لآن"، كما أكَّدت أنها تعيش وفقًا لشروطها الخاصة حينما غنَّت "تعرف أنها ستجد الحب، فقط إن أردات ذلك".

ويبدو أن "غوميز" راضية عن حياتها حاليًا، فقد تعلَّمت من علاقاتها السابقة وخاصة تلك التي جمعتها مع مغني البوب الكندي "جاستن بيبر"، فقد أشارت أنها تعرَّضت للخذلان منه في أغنيتها Lose You To Love Me.