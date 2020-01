سيلينا غوميز تعلن صدور ألبومها الجديد.. وهكذا احتفلت به

تعتبر المغنية الأمريكية سيلينا غوميز، واحدة من أكبر النجوم في السينما والموسيقى والتي غابت عدة سنوات عن جمهورها.

واحتفلت غوميز بإصدار ألبومها الأخير Rare، يوم الخميس، ونشرت صورة لها وهي تحمل نسخة منه وتضعه بين شفتيها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطاني.

وعلقت سيلينا على الصورة التي نشرتها على انستغرام: "ألبومي متاح رسميًا .. شكراً على الأشخاص الذين عملت معهم.. الآن هو لكم، أتمني أن يعجبكم" بجانب العديد من الرموز التعبيرية.

وتألقت سيلينا بفستان ذهبي لامع وأسدلت شعرها حول كتفيها مع مكياج خفيف أظهر ملامحها الطفولية.

وكشفت النجمة أنها كادت أن تصدر الألبوم منذ عامين قائلة: "بصراحة، كان هذا الألبوم كابوسًا نوعًا ما للتعامل معه، ولكن اعتقدت أنني كنت مستعدًا تمامًا منذ عامين.

جاء ذلك بعد مقابلة تطرقت فيها إلى المعركة التي خاضتها مع قضايا الصحة العقلية على مر السنين.

وقالت النجمة في عدد فبراير من مجلة وول ستريت جورنال، والتي ستصدر في 18 يناير الجاري، بأنها أفضل حالًا الآن.

وأضافت النجمة البالغة من العمر 27 عامًا :"اكتشفت أنني أعاني من مشاكل الصحة العقلية، وبصراحة، كان هذا بمثابة الارتياح، أدركت أن هناك طريقة للحصول على المساعدة والعثور على أشخاص تثق بهم، حصلت على الدواء المناسب، وقد تغيرت حياتي بالكامل".

وكشفت سيلينا أنها بذلت مجهودًا كبيرًا لإتمام هذا الألبوم، مضيفة أنها تشعر بالتوتر بسبب أهمية العمل الذي ستقدمه.

يضم ألبوم "RARE" 13 أغنية ويضم أغنيتين سينجل أطلقتهما سيلينا جوميز خلال 2019 وهما "Lose You To Love Me" و"Look At Her Now"، وحققت الأغنيتان نجاحًا كبيرًا.

وتستعد سيلينا جوميز أيضًا لطرح فيلمها الجديد "The Voyage of Doctor Doolittle"، والذي تدور قصته حول طبيب شهير يدعى "جون دولتيل" والذي يكتشف أنه يملك القدرة على الحديث مع الحيوانات، وهو ما يمنحه إمكانيات هائلة.

وكانت كشف سيلينا غوميز، 27 عامًا، النّقاب عن أحدث تعاوناتها مع علامة "بوما" الألمانية مؤخرًا؛ إذ أطلقت تشكيلة جديدة من الملابس والإكسسوارات والأحذية الرّياضية، وتُعدّ هذه المجموعة التّعاون الثالث الذي يجمعها بالعلامة الألمانية المُتخصصة بالمُستلزمات الرياضية.

اتّخذت سيلينا و"بوما" المكتبة، مكانًا لجلسة التّصوير التّرويجية للعلامة، فظهرت النّجمة بوضعياتٍ مُختلفة وهي تجلس على رفوف المكتبة تارةً، وتقف على الكُتب وتدوس عليها تارةً أخرى، مع تبديلها زيّها في كُلّ لقطة.

لم تمر جلسة تصوير تعاون غوميز و"بوما" مُرور الكِرام عند الجمهور الهندي، والذي اتّهمها بأنها تُسيء للديانة الهندوسية؛ إذ توجّهوا لموقع تويتر للتعبير عن استيائهم من خلال التّغريد بآرائهم وانتقاد طرفي المُعادلة؛ سيلينا غوميز والشّركة الُمصنّعة "بوما".

