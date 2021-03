سيلينا غوميز تفكر في اعتزال عالم الموسيقى لهذا السبب!

ألمحت المغنية الأمريكية سيلينا غوميز أنها ستترك عالم الموسيقى وتعتزل مهنتها كمغنية.

وفق ما نقله موقع "ميرور"، سُئمت سيلينا غوميز من عدم معاملتها بجدية وتفكر في الابتعاد عن الصناعة.

وأطلَّت سيلينا على غلاف مجلة "فوغ" لعدد شهر أبريل، وخلال المقابلة كشف أنها على وشك الاعتزال؛ فحينما يأمل معجبوها أن تطلق ألبومها المنفرد الرابع، لكن يبدو أنه الأخير في مسرتها المهنية.





قالت النجمة البالغة من العمر 28 عاما: "من الصعب الاستمرار في عزف الموسيقى عندما لا يأخذك الناس على محمل الجد بالضرورة".. لقد مررت بلحظات كنت أقول فيها لنفسي ما الهدف؟ لماذا أستمر في فعل هذا؟"

وأضافت: "لقد شعرت أن Lose You to Love Me هي أفضل أغنية قمت بإصدارها على الإطلاق، ولم تكن كافية بالنسبة لبعض الناس."

وتابعت: "أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يستمتعون بموسيقاي، لهذا أنا ممتن جدًا، لذلك أستمر في العمل، لكنني أعتقد أنه في المرة القادمة التي أقوم فيها بتسجيل ألبوم سيكون مختلفًا. أريد أن أقدم محاولة أخيرة قبل أن أتقاعد من الموسيقى ".

وأوضحت أنها تريد قضاء المزيد من الوقت في الإنتاج ومنح نفسها فرصة حقيقية في مجال التمثيل.

تعمل النجمة الحسناء حاليًا على سلسلة Only Murders in the Building التي ستعرض على شبكة Hulu.