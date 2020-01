سيلينا غوميز تكشف تعرضها للإساءة من جاستن بيبر في مقابلة حصرية

طرحت المغنية الأمريكية "سيلينا غوميز" مؤخرًا ألبومًا جديدًا بعنوان Rare عد خمسة أعوام من الغياب، وبلا شك وقعت أشياء عديدة خلال تلك الفترة، فقد حاربت صراعات كثيرة تتعلق بصحتها النفسية والجسدية عانتها خلال علاقاتها العاطفية الفشلة مع حبيبيها السابقين "ذا ويكند" و"جاستن بيبر".

ورغم أن "سيلينا غوميز" تحاول قدر الإمكان تجنب الإفصاح عن أسماء بعينها في مقابلاتها الخاصة والحصرية، إلّا أنها قررت الحديث عن حبيبها السابق المغني الكندي "جاستن بيبر" خلال مقابلة لها مع NPR، مُشيرةً أن أغنيتها Lose You To Love Me تدور حول "بيبر"، وتشك أنها ضحية للإساءة.





وفي حديثها مع مضيفة برنامج Weekend Edition Sunday ، أوضحت "غوميز" أن أغنيتها "Lose You to Love Me" ليست أغنية بغيضة، فهي تقول أنني عشت شيئًا جميلًا ولن أنكر ذلك، كان الأمر صعبًا للغاية وأنا سعيدة لأن الأمر قد انتهى، وعندما سئلت إذا ما كان "بيبر" مصدر الإلهام، أقرَّت بتلك الحقيقة ولم تنفها.

رغم ذلك، أشارت "غوميز" أنها لا ترى علاقتها بـ"بيبر" الجزء الأصعب من سنواتها القليلة الماضي، بل استمدت القوة منها، وأكَّدت أنه من الخطر البقاء في عقلية الضحية، وقالت: "لم أقلل احترامي، اعترف أني كنت نوعًا ما ضحية لنوع من الإساءة."

وتابعت النجمة مًجيبةً على السؤال حول إذا ما كانت الإسارة التي تعرضت لها إساءة عاطفية، قائلةً: "نعم، وأعتقد أن هذا شيء اضطررت إلى إيجاد طريقة لفهمه كشخص بالغ. وتوجب عليَّ استيعاب الخيارات التي كنت أتخذها. وبقدر ما لا أريد بالتأكيد قضاء بقية حياتي في الحديث عن هذا، فأنا فخورة حقًا أن أقول أنني أقوى أكثر من أي يوم مضى، ولقد وجدت طريقة للتغلب على كل شيء والمضي بفخر."

وفي وقت سابق، كشف "جاستن بيبر" أن النجومية التي حققها وهو فتى تسببت بإصابته بالاكتئاب وفقدانه للتواضع، ما أدى إلى تعاطيه المخدرات وإلى شعوره بالامتعاض وعدم احترام النساء والغضب، وكتب مُضيفًا: "أصبحت بعيداً عن جميع الذين يحبونني وكنت اختبئ وراء الشخص الذي أصبحت".