سيلينا غوميز تكشف قائمة أفلامها المفضلة.. وتحث متابعيها على سماع أغنية حبيبها السابق!

قررت النجمة الأمريكية "سيلينا غوميز" العثور على حلول لمتابعيها حول كيفية إمضاء وقتهمفي الحجر المنزل، وشاركتهم مجموعة من قوائم مفصلاتها في عدة مجالات.

شاركت "سيلينا غوميز" متابعيها قائمة بأكثر الأفلام روعة، وأهم البرامج التلفزيونية، وحسابات "إنستغرام" مفيدة ومسلية، بالإضافة إلى أغاني، وبرامج إذاعية، وكتب من أجل إبقائك مستمتعًا بينما يخضع الكثير من الولايات المتحدة للحجر الصحي لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأرفقت القوائم بتعليق، كتبت فيه: "إليك بعض الأشياء التي كنت أشاهدها، وأستمع إليها، وأقرأها لإبقائي بروح إيجابية وللمساعدة في قضاء الوقت. آمل أن يساعدك!".

ومن بين هؤلاء القوائم أغنية لحبيبها الكندي السابق "ذا ويكند بعنوان Snowchild .

قائمة الأفلام:



1. Invisible Man

2. Jennifer's Body

3. American Hustle

4. Uncut Gems

5. Clueless

6. Sugar and Spice

7. After the Wedding

8. Zodiac

9. Election

10. Flirting With Disaster







قائمة البرامج:



1. The Morning Show

2. Good Girls

3. The Sevant

4. SNL (re-Runs)

5. The Mind Explained

قائمة الأغاني:



1. If The World Was Ending

2. You Say

3. Snowchild

4. The Blessing

5. The Box

