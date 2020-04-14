سيلينا غوميز في جلسة تصوير نارية.. وتصرِّح: "لا يحق لأحد إخباري كيف يجب أن تسير حياتي"

أطلَّت المغنية الأمريكية "سيلينا غوميز" في لقاء صحفي لصالح مجلة Interview برفقة النجمة الكوميدية "إيمي شومر"، وبدت غاية في الجرأة والإثارة في جلسة تصوير نارية مُبرزةً جانبها القوي.

أوضحت "سيليناغوميز" الأسباب التي دفعتها للحديث عن حياتها الشخصية وأن تكون بمنتهى الصراحة في الآونة الأخيرة، فحينما شعرت أن اللأمور بدأت تخرج عن السيطرة قررت أنهابحاجة للتحكم بروايتها الشخصية، وإيضاح الأحداث والوقائع بناءً على نظرتها وليس ما تظهره الصحافة ووسائل الإعلام.

وفي اللقاء صرَّحت قائلة: "نيتي لم تكن أن أتصدر عناوين الصحافة، لذا عندما تحولت الأمور بتلك الطريقة خرجت عن السيطرة، فبدأت أشعر أن لا شيء من هذا صحيح، فالطريقة التي حاولت بها وسائل الإعلام أحيانًا تفسيرها جعلت الأمر يبدو سيئًا عندما لا يكون هناك خطًا في حقيقة أني بحاجة إلى الرحيل أو الوقوع في الحب.. كان لا بد أن أروي قصتي"، وتابعت: "أنا في مرحلة الشباب وسأستمر في التغيير، ولا يحق لأحد أن يخبرني كيف يجب أن تسير حياتي."



في الأشهر الأخيرة، كانت "غوميز" صريحة للغاية بشأن الأوقات الصعبة التي عاشتها في حياتها، كما كشفت خلال لقاء لها مع النجمة الأمريكية "مايلي سايرس" أنها مصابة باضطراب ثنائية القطب.

وفي حديثها مع "شومر"، أكَّدت "غوميز" أن محبيها لا ينبغي لهم أن يشعروا بالسوء والشفقة حيالها على الإطلاق نظرًا لما مرَّت به، بل تأمل أن يتمكنوا من اكتشاف المزيد عن ذواتهم من خلال محنتها.

وقالت "شومر": الملايين من الناس لديهم الكثير من الحب لك ، وعندما يقابلك شخص ما، يمكنهم أن يروا لطفك وذكائك وحساسيتك.. أعتقد أنهم قلقوا عليك، لقد قلقت عليك. هل يجب أن نقلق؟ "



أجابت "غوميز": "لا، لقد مررت ببعض الأشياء الصعبة حقًا، وبسبب تلك اللحظات، سواء أعجبني ذلك أم لا، رُسِمَت صورة لحياتي. كان ذلك مخيفًا لأنني لا أريد أن يؤثر ذلك على حياتي المهنية."

وتابعت "شومر": "أنت لا تريدين ما يؤثر على حياتك المهنية؟ حياتك الشخصية؟"

أجابت: "نعم، لقد خرج عن نطاق السيطرة عندما كنت صغيرة للغاية، أعتقد أنه بيَّن للناس ضعفي في لحظات معينة وأنني كنت أعاني من مشاكل. بعض الناس ينطلقون من بناء الناس ثم يحاولون إسقاطهم."

يذكر "غوميز" كُرِّمت من قبل مستشفى McLean في ماساتشوستس، حيث حصلت على جائزة McLean لعام 2019 لمناصرة الصحة العقلية في العشاء السنوي للمستشفى.

ووفقًا لموقعها على الإنترنت، فإن الجائزة تكرم الأشخاص الذين "عززوا فهم الجمهور للأمراض النفسية والصحة العقلية".