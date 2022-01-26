سيلين ديون تحتفل بعيد ميلاد ابنها بصورة عمرها 21 عاماً

شاركت النجمة العالمية سيلين ديون احتفالاتها بعيد ميلاد ابنها البالغ من العمر21 عاماً مع متابعينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سيلين ديون تنشر صورة قديمة لابنها من طفولته

شاركت سيلين صورة قديمة لابنها بمناسبة عيد ميلاده الـ 21 كما وجهّت له رسالة بتلك المناسبة المميزة والغالية على قلبها عبر حسابها الخاص على انستغرام

وتجمع الصورة كل من النجمة سيلين وزوجها الراحل مع ابنهما يوم ولادته حيث كانت سيلين تحتضن ابنها بينما كان زوجها يقف بجانبها وقالت سيلين تعليقُا على هذه الصورة: "لقد مرّت 21 عاماً وقدّمنا لك الحياة فيها فشكراً لانك منحتنا نعمة ان نصبح والديك".

وتابعت سيلين: "ومنذ ذلك اليوم وانا أزداد سعادة كلما رايتك وانت تكبر أمامي ولا يمكنني وصف ذكائك وكرمك وشجاعتك واحساسك العالي".

واختتمت سيلين رسالتها بقولها: "استمع لقلبك واستمر في الاكتشاف وانت على يقين دائماً باننا معك في كل شيء واننا نحبك وآمل أن تتحق أحلامك عيد ميلاد سعيد.

سيلين ديون وحياتها الشخصية

يشار إلى أن سيلين تزوّجت من رينيه انجليل حيث أنجبا ثلاثة أطفال وبقيت متزوجة لمدة عشرين عاماً ولكن زوّجها توفي بعد فترة من اصابته ومعاناته مع المرض