سيلين ديون توقف حفلها من أجل والدتها الراحلة (بالفيديو)

أثناء حفلها الموسيقي المقام بميامي بولاية فلوريدا، أوقفت المغنية الأمريكية سيلين ديون حفلها لتتذكر والدتها التي فارقت الحياه يوم الخميس الماضي بعد تدهور حالتها الصحية.

ونشرت مجلة "بيبول" نقلًا عن موقع "TMZ"، فيديو تظهر فيه المغنية الكندية سيلين ديون 51 عامًا، أثناء حفلها وهي تتحدث عن والدتها والتي قالت في بداية حديثها إنها متاكدة أن الجميع قد علم بوفاة والدتها ولكنها أكدت لجمهورها أنها بخير.

وذكرت سيلين أن والدتها تيريز ديون، كانت تبلغ من العمر 92 عامًا، وكانت مريضة للغاية، ومنذ أيام قليلة تلقت مكالمة من الممرضات القائمات على رعاية والدتها حيث أخبروها أن مسالة وجود والدتهم في الحياه هي مسألة وقت وقد قاربت حياتها على النهاية.

وقالت سيلين: "لقد مكثت أنا وإخوتي بجانب والدتنا في مدينة مونتريال بكندا بجانب سريرها نغني ونسرد القصص ونتعانق لنودعها قبل أن تفارق الحياه".

يوم الخميس الماضي فارقت تيريز ديون الحياه وذلك بعد تداعي حالتها الصحية وقد شاركت سيلين منشورًا على إنستغرام لتنعي وتُكرم فيه والدتها الراحلة وأكدت من خلاله أن حفلاتها الغنائية لن يتم تأجيلها وستستمر في موعدها.

وقالت سيلين إنها ستكرس هذا الحفل لوالدتها وإنها ستغني لها من كل قلبها، وتوفت تيريز ديون في يوم الذكرى الرابعة لوفاه ابنها وشقيق سيلين دانيال وبعد أيام قليلة من ذكرى وفاه رينيه أنجيليل زوج المغنية سيلين ديون وكلاهما فارق الحياه بعد معاناه لسنوات طويلة مع مرض السرطان.

وفي حديثها لمجلة " بيبول" في عام 2016 تحدثت سيلين عن حزنها لفقد زوجها 73 عامًا جراء السرطان وشقيقها دانيال 59 عامًا في نفس الأسبوع.

كانت تيريز ديون تعمل كمقدمة للبرامج التليفزيونية وكانت سيدة اعمال ومنتجة وعلى الرغم من أن سيلين قد صرحت من قبل أن والدها لم يكن يرغب في إنجاب الأطفال إلا أن تيريز أنجبت 14 ولدًا وتعد سيلين هي الأصغر عمرًا وشقيق سيلين الذي توفي في نفس الأسبوع الذي توفي فيه زوجها يكون ترتيبه الثامن بين إخوته.

وفي الآونة الأحيرة لم تسلم سيلين نفسها من شائعات الوفاه حيث تداولت بعض المواقع أنها لقيت مصرعها في حادث تحطم طائرة الأمر الذي جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

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